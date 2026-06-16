René van der Gijp s’étonne des appels des médias néerlandais réclamant le banc pour Frenkie de Jong. Chroniqueur de l’émission « Vandaag Inside Oranje », il exhorte le sélectionneur Ronald Koeman à garder son calme après le 2-2 face au Japon.

« Arrêtez un peu. Gardons une équipe cohérente et donnons-lui trois matchs pour s’adapter », tranche l’analyste originaire de Dordrecht, qui refuse tout changement précipité dans le onze de base des Oranje. « Il faut qu’ils s’habituent les uns aux autres. C’est un tournoi, bon sang. »

« Ces journalistes sont tellement opportunistes », s’exclame Johan Derksen, qui partage pleinement l’avis de Van der Gijp. « Il y a eu un match nul, et tout de suite, il faut remplacer celui-là, et enlever celui-là. »

« Je me dis : eux, ils n’ont jamais touché un ballon de leur vie, et voilà qu’ils font les malins en expliquant à Koeman comment ça marche », ajoute Derksen, qui estime que le sélectionneur doit ignorer les conseils et les critiques des supporters dans les médias néerlandais.

Van der Gijp ajoute qu’il n’est jamais surpris par les compositions de Koeman : « C’est toujours bien. Seuls les remplacements contre le Japon n’étaient pas bons », nuance toutefois l’ancien attaquant.

« Faire entrer Memphis Depay était une erreur. Aligner un Memphis qui n’est pas au meilleur de sa forme, alors qu’on dispose de ce bourreau de travail », répète Derksen, réaffirmant qu’il aurait préféré voir Wout Weghorst entrer en jeu en fin de match contre le Japon.

Enfin, Van der Gijp n’est pas convaincu par l’option consistant à placer Memphis juste derrière l’attaquant de pointe Donyell Malen. « Un Memphis qui n’est pas en forme et qui s’enfonce dans le milieu de terrain. Il se met alors à faire les choses les plus folles avec le ballon. Alors que s’il est en forme, il joue en un ou deux temps. Mais quand ce n’est pas le cas, il se retrouve coincé entre quatre défenseurs. Ça ne marche pas du tout. »

« Koeman aurait mieux fait de ne pas l’emmener ; c’est un poids mort dans le groupe. Il se voit encore comme une star, mais ses performances ne suivent pas, et le mettre sur le banc n’est jamais simple », conclut Derksen.