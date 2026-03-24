Klopp répond au Real Madrid : « Ça m'énerve, ce sont des bêtises »

Klopp est pourtant considéré comme l'une des rares options susceptibles de convaincre le président du Real Madrid, Florentino Pérez, de prendre les rênes de l'équipe première au Bernabéu la saison prochaine.





Ce n'est pas la première fois que Klopp réagit ainsi. Il avait déjà nié à deux reprises toute discussion avec le Real Madrid depuis le limogeage de Xabi Alonso. Pour l'instant, les Merengues sondent des alternatives à Álvaro Arbeloa pour le mercato estival, et des rumeurs circulent également quant à sa possible candidature pour succéder à Diego Simeone.





Après le départ d'Alonso, Klopp et Zinédine Zidane semblaient être les deux seuls entraîneurs potentiels pour le Real Madrid. Pourtant, des doutes subsistent quant à un éventuel retour de Klopp de sa retraite. Lors d'un événement à Munich, il a nié tout contact avec le Real Madrid.





« Ou bien suffit-il à un média – je ne sais pas si c'est une IA ou s'il y a des gens derrière tout ça – d'écrire n'importe quoi ? Ça me dérange. Et ensuite, je dois constamment répondre », a-t-il déclaré au Diario AS.





« Mais il faut vraiment être un peu plus rigoureux. Si le Real Madrid avait appelé, on l'aurait su tôt ou tard. Mais tout ça, c'est absurde. Ils n'ont pas appelé une seule fois, pas une seule fois. Mon agent est là, vous pouvez lui demander. Ils ne l'ont pas appelé non plus. Imaginez depuis combien de temps ça dure… Et je suis censé entraîner l'Atlético Madrid aussi, peut-être même en même temps. Il faut vraiment se poser des questions. »





« Il faut appeler avant que je puisse dire quoi que ce soit. »





De nombreux articles en provenance d'Allemagne indiquent que le Real Madrid est l'un des deux postes pour lesquels il pourrait envisager de sortir de sa retraite, avec l'équipe nationale allemande.





« Pour l'instant, je n'y pense pas, et heureusement, il n'y a aucune raison. À mon âge, je suis plutôt avancé dans la vie, mais en tant qu'entraîneur, je n'ai pas encore tout à fait raccroché. Je n'ai pas encore atteint l'âge de la retraite. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Mais rien n'est prévu pour le moment. Désolé, Madrid. Il faudra m'appeler avant que je puisse dire quoi que ce soit. »





Bien que le Real Madrid ait publiquement sondé les options pour l'été ces dernières semaines, Arbeloa semble avoir gagné la confiance du vestiaire. Cinq victoires consécutives ont apaisé les tensions au Santiago Bernabéu, et il semble désormais possible que Pérez ne cherche pas de remplaçant.