Klopp présente ses excuses à Nagelsmann : « Je reste un « idiot », même à 59 ans. »

Jürgen Klopp, l’ancien entraîneur de Liverpool, a présenté ses excuses à Julian Nagelsmann, sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, après une déclaration controversée prononcée lors de son passage en tant qu’analyste sur la chaîne allemande « Magenta TV ».

Klopp avait déclaré : « Heureusement, c'est toujours Julian (pour l'instant) qui choisit la composition de l'équipe », en insistant immédiatement sur les mots « pour l’instant », ce qui a suscité une vague de critiques en Allemagne en raison de son intérêt implicite pour le poste d’entraîneur de l’équipe nationale. Klopp s’est ensuite qualifié lui-même d’« idiot » malgré ses 59 ans, affirmant que cette remarque « lui était venue si facilement qu’elle n’avait absolument aucun sens ».

Selon Magenta TV, son propos a provoqué une réaction immédiate en studio : Thomas Müller, légende du Bayern Munich et collègue analyste, a ironisé : « Kloppooo, on est en juin… et toi, tu es déjà en septembre ! » Nagelsmann a répondu en conférence de presse : « J’ai mon opinion, mais je ne la dévoilerai pas », avant que la victoire 7-1 contre Curaçao n’apaise les esprits.

Des excuses

Interrogé sur la chaîne « Magenta », Klopp a réagi : « J’ai déjà trouvé le mot que je déteste le plus cette année : “pour l’instant”… J’ai failli me gifler, ça m’est sorti trop facilement et ça n’avait rien à voir. »

Il a ajouté : « J’ai réalisé que j’aurai 59 ans après-demain, et je suis toujours aussi idiot », avant de s’excuser directement auprès de Nagelsmann après le match en déclarant : « Nous te soutenons pleinement, quoi que tu fasses. »

Cette polémique survient alors que Klopp, devenu analyste sportif après avoir quitté le banc de touche, est depuis longtemps pressenti pour prendre un jour les rênes de la sélection allemande. Certains ont donc vu dans ses propos une allusion à son ambition de diriger la Mannschaft. même si Nagelsmann, qui prépare actuellement l’équipe pour la Coupe du monde 2026, nourrit de grandes ambitions pour rétablir la domination allemande sur le football mondial.