Klopp : "Personne ne peut remplacer Salah, Mané et Firmino"

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s'est exprimé sur les projets de transfert de son équipe avant le mercato estival.

Liverpool a renouvelé sa ligne d'attaque en recrutant Luis Diaz, Darwin Nunez et Cody Gakpo, mais Klopp a clairement indiqué que sa nouvelle attaque serait différente de la précédente, menée par Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané.

"Il n'est pas possible de reproduire [Mane, Salah, Firmino] car il s'agissait d'une relation spéciale", a-t-il déclaré. "Cela a très bien fonctionné. Tout le monde a pu jouer à 100 % de ses capacités, je dirais. Le système que nous avons trouvé pour les garçons les a tous aidés, ils voyaient les choses exactement de la même manière.

Liverpool devrait essayer de renforcer son milieu de terrain cet été, avec Jude Bellingham comme cible principale, et Klopp affirme que l'émergence de Stefan Bajcetic et Harvey Elliott n'affectera pas les plans de transfert du club.

"Nous savons exactement ce dont nous avons besoin. Cela n'a pas changé. Je ne dirais pas que lorsque nous avons commencé notre planification en septembre/octobre, Stefan était nécessairement impliqué dans toutes ces discussions, mais bien sûr qu'il l'est maintenant. Ce serait fou si ce n'était pas le cas", a-t-il déclaré.

"Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Nous avons besoin de joueurs. Nous comptons sur eux, bien sûr [pour la saison prochaine]. C'est bien et il y a beaucoup à attendre des garçons, tous les deux, c'est bien. C'est très, très utile et c'est la chose la plus importante, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jeter un coup d'œil à l'été."

Salah est désormais le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Premier League, avec 129 buts en 205 apparitions dans la compétition.

Les Reds affronteront Bournemouth samedi en Premier League.