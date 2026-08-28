« Une situation que personne ne souhaite à qui que ce soit. » C'est en ces termes que Jürgen Klopp, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, a décrit la situation actuelle de Jamal Musiala, en marge du coup d'envoi du championnat allemand, ce vendredi, en présence de Klopp au stade de l'Allianz Arena, qui a été le théâtre de la victoire écrasante du Bayern Munich face à son hôte Stuttgart (5-1).

Musiala, âgé de 23 ans, a récemment traversé des ennuis de santé, ce qui a poussé Klopp à prendre contact avec lui.

Le sélectionneur allemand a déclaré à ce sujet : « Je lui ai envoyé un message vocal. Parce qu'il ne me connaît même pas, et donc il ne connaît pas mon numéro. Si je l'avais appelé, j'aurais continué à le joindre pendant 3 jours, et je ne pense pas qu'il aurait répondu. »

Mais Musiala, qui compte 46 sélections avec l'équipe d'Allemagne, a rapidement répondu au message vocal.

À lire aussi

En vidéo : l'arbitre de Barcelone-Bilbao admire la moustache de Raphinha !

En vidéo : les supporters de Barcelone s'insurgent au Camp Nou contre l'affaire d'Elche

Au sujet du contenu du message, Klopp a indiqué qu'il s'agissait bien sûr d'un message d'encouragement à « un jeune comme Jamal », ajoutant dans des déclarations au réseau« Sky Sport - Allemagne » : « Au final, tout ira bien, presque tout le monde est d'accord là-dessus, mais pas en ce moment. »

Klopp a poursuivi : « Je voulais au moins lui retirer cette unique préoccupation : est-ce que cela aura une quelconque incidence (sur sa situation vis-à-vis de l'équipe d'Allemagne) ? Et cela n'existe bien sûr pas. Je ne peux pas lui retirer davantage. Il a retrouvé le sommet de sa forme, et c'est ce que m'a confirmé Vincent Kompany (l'entraîneur du Bayern). Sa condition physique est exceptionnelle. »

« La nécessité de la patience »

Du point de vue de Klopp, il est désormais essentiellement question de patience, puisqu'il a déclaré : « Nous devons lui accorder le temps nécessaire, et il doit également se l'accorder à lui-même. Parce que les jeunes joueurs, en vérité, n'ont pas d'autres problèmes que celui de devenir impatients. Et à une étape pareille, il ne faut certainement pas perdre patience. »

Il a nuancé : « Mais je pense qu'il se trouve dans le club idéal et l'environnement idéal. Nous voulons contribuer à cet environnement idéal et dire simplement : mon garçon, rétablis-toi ! Ensuite, la porte est ouverte (pour rejoindre l'équipe d'Allemagne). »

Klopp annoncera sa première liste internationale le 17 septembre, avant que l'équipe d'Allemagne ne se rassemble en vue du coup d'envoi de la Ligue des nations européenne, où elle affrontera les Pays-Bas le 24 septembre, puis la Grèce le 27 septembre, et la Serbie le 1er octobre, avant de retrouver la Grèce le 4 octobre.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».