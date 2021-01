Klopp : "Le manque de buts ? C'est ennuyeux"

Le manager des Reds, Jurgen Klopp, a reconnu que la série de matches sans but marqué commençait à être problématique.

Jurgen Klopp a admis qu'il était incapable d'expliquer le manque de buts de après le nul vierge contre Manchester United, décrivant la situation comme "un peu ennuyeuse".

United a marqué un point à Anfield dimanche à la suite d'une rencontre qui l'a vu porter à trois sa série de matches consécutifs sans but inscrit. Leur pire séquence depuis 2005.

Klopp a vu son équipe tenter 17 tirs au cours de cette rencontre, mais seulement trois de ces tentatives ont mis à contribution le portier des Red Devils David de Gea, avec des attaquants comme Mohamed Salah, Sadio Mane et Xherdan Shaqiri, qui sont tous restés muets.

United aurait peut-être raflé les trois points si Bruno Fernandes et Paul Pogba n'avaient pas gaspillé des occasions nettes dans les 10 dernières minutes. Difficilement, Liverpool s'en est donc sorti et a éténdu sa série de matches à domicile sans défaite (à 68).

Les précédents nuls contre West Brom et , ainsi qu'une défaite surprise à , ont glacé l'ambiance sur les bords de la Mersey et la prestation en demi-teinte face à l'ennemi juré n'aura pas fait grand-chose pour convaincre les supporters.

Klopp a admis que le manque de réalisme de son équipe dans le dernier tiers du terrain a été une source de frustration ces dernières semaines, mais il était satisfait de sa performance globale contre les Red Devils et a exhorté ses joueurs à rester concentrés. "Si nous gagnions 1-0, je penserais que tout allait bien. Vous ne pouvez pas omettre les chances de pendant 90 minutes. Ils sont dans un bon moment", a commencé par confier le coach allemand à Sky Sports.

«Avec tout ce qui a été dit avant le match - ils sont sur un nuage et nous dans le dur - mes garçons ont fait un bon match ce soir. La première mi-temps, le contre-pressing était excellent, les passes étaient bonnes. Mais nous n'avons pas marqué. C'est la chose la plus importante dans le football. La seconde mi-temps a été un peu plus ouverte. Ils ont eu deux grosses opportunités et Alisson a effectué deux bons arrêts", a poursuivi Klopp.

"Il n'y a pas d'explication facile à notre manque de buts. Parfois, c'est une question de réussite. Vous devez continuer et essayer d'ignorer ce qui se dit à l'extérieur. Tout le monde veut voir des buts. Vous ne pouvez pas les forcer", a conclu le coach des Reds.