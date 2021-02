Klopp et Liverpool visent le Top 4

Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, a reconnu que sa formation aura fort à faire pour aller chercher une place qualificative pour la prochaine C1.

Jurgen Klopp admet qu'assurer une place parmi les quatre premiers sera un «gros défi» pour Liverpool cette saison.

Les champions d'Angleterre en titre ont connu une campagne 2020-21 ravagée par les blessures, avec l'incapacité de préserver un onze de départ bien établi, ce qui a entrainé une irrégularité inhabituelle, mais pas si surprenante.

Le club phare de la Mersey occupe actuellement la sixième place du classement, à cinq points des places de qualification de la Ligue des champions et avec six défaites subies lors de leurs neuf dernières sorties dans l'élite.

Interrogé sur les chances de sa formation de terminer dans le Top 4 du classement, Klopp a déclaré aux journalistes avant le déplacement à Sheffield United dimanche: «C'est un grand défi, bien sûr. Vous n'avez qu'à regarder les points; ce n’est pas trop loin, mais il y a déjà un écart. Nous n’avons pas à trop en parler, la seule chose que nous devons faire est d’essayer de gagner le plus de matchs possible et c’est ce que nous allons faire.»

Les Reds ont été battus depuis le début de l'année par Southampton, Burnley, Brighton, Manchester City, Leicester et Everton. Une série de quatre revers successifs à domicile a été enregistrée pour la première fois en 98 ans, et il faut remonter à 2002 pour retrouver la dernière fois qu'ils ont perdu quatre fois de suite en championnat.

Liverpool a encore 13 matchs à disputer cette saison, tout en restant en lice pour la gloire européenne après avoir obtenu un avantage au match aller sur le RB Leipzig lors des 8es de finale aller de la Ligue des champions, mais ils restent privés de plusieurs éléments clés. Ce vendredi, il a notamment été révélé que Jordan Henderson sera arrêté pendant une période de 6 à 8 semaines.

L'ancien milieu de terrain des Reds, Jamie Redknapp, s'est exprimé sur Sky Sports à propos des chances de l'équipe d'accéder à la prochaine C1: «Ils pourraient ne pas terminer parmi les quatre premiers. Ce ne serait pas une surprise - c'est en fait plus une surprise s'ils finissaient parmi les quatre premiers vu la forme dans laquelle ils se trouvent. Mais ils devront considérer cela comme un exercice. Cela ne s'est pas bien passé pour eux mais comment peuvent-ils faire en Ligue des champions? Peuvent-ils gagner la Ligue des champions et déjouer les pronostiques et faire quelque chose d'incroyablement spécial sur ce front?"