Liverpool, Mané pense que Firmino est sous-estimé

Membre du trio offensif magique de Liverpool, Firmino est sous-estimé par les observateurs d’après Sadio Mané.

Avec seulement 14 buts inscrits sur les 12 matches disputés depuis le début de l’année, Liverpool est clairement en panne sèche offensivement. Cette disette n’est d’ailleurs pas étrangère à la mauvaise passe dans laquelle se trouvent les Reds.

Véritable machine à marquer et à gagner la saison dernière, le club anglais marque le coup de ses épopées européenne (2019) et anglaise (2020). Distancé en Premier League et assuré de ne pas conserver son titre, Liverpool mise désormais tout sur la Ligue des Champions.

Vainqueur du RB Leipzig (0-2) lors du huitième aller, l’équipe de Jurgen Klopp a fait un grand pas en avant vers la qualification pour les quarts de finale. Un succès qui porte le sceau de Sadio Mané et Mohamed Salah qui ont bien profité des cadeaux offerts par la défense allemande.

Comme dit précédemment, le trio offensif formé par le Sénégalais, l’Egyptien et Roberto Firmino est moins impressionnant que les saisons précédentes. Pourtant, Salah est bien l’actuel meilleur buteur de Premier League mais l’impression d’ensemble nous laisse sur notre faim.

Si Mané réussit à passer entre les critiques, la production de Firmino est pointée du doigt depuis le début de la saison. Le Brésilien n’a inscrit que six buts, tous en championnat, alors qu’il enchaîne les matches (35). Une situation qui interpelle mais l’ancien d’Hoffenheim peut compter sur le soutien de ses coéquipiers d’attaque. Interrogé par ESPN Brésil, Sadio Mané estime que Firmino n’est pas reconnu à sa juste valeur.

"Il mérite plus de crédit que moi et Mo, c'est sûr. Mais cela fait partie du football, les gens voient toujours les buts marqués. Mais sans Bobby, je ne me vois pas et Mo marquer autant de buts que nous l’avons fait, pour être honnête."

"Il nous facilite tout. Le Brésil a juste de la chance d'avoir Firmino. J'ai toujours dit à Bobby: 'Tu devrais changer de nationalité et venir au Sénégal'."

"Pour moi, ce serait un rêve. Je l'aime tout simplement. Je pense que c'est mon coéquipier préféré."

Pas celui qu’on voit le plus sur le terrain, Roberto Firmino fait partie de cette classe de joueur qui rendent leurs coéquipiers meilleurs. De Mané à Salah en passant par Klopp, on l’a bien compris dans le nord de l’Angleterre.