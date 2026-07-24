Klopp et la nouvelle révolution allemande : sauveur ou simple solution provisoire ?

Jürgen Klopp n'a pas seulement été un entraîneur à succès lors de ses précédentes escales : son nom a toujours été associé à la renaissance des équipes qu'il a dirigées, au point d'être perçu comme le « sauveur » capable de réaliser des miracles.

Aujourd'hui, le technicien allemand se retrouve face au plus grand défi de sa carrière, après avoir été chargé de reconstruire la sélection d'Allemagne, qui traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, au milieu de grands espoirs auxquels répondent des doutes et des critiques tout aussi importants.

Il y a quelques semaines, Klopp a suivi depuis le terrain, en tant que consultant télévisé, l'élimination de la sélection allemande de la Coupe du monde après sa défaite surprise aux tirs au but face au Paraguay.

Cette défaite a entraîné la démission du sélectionneur Julian Nagelsmann, plongeant le football allemand dans une nouvelle crise, qui a poussé la Fédération allemande à agir rapidement pour choisir l'homme qu'elle jugeait le plus apte à remettre la sélection sur les rails.

Trois semaines seulement plus tard, la Fédération allemande a annoncé la nomination de Klopp au poste de sélectionneur, avec un contrat courant jusqu'en 2030, afin de mener l'équipe lors du Championnat d'Europe des nations « Euro 2028 » et de la Coupe du monde 2030.

Son premier match à la tête du staff technique doit se dérouler face aux Pays-Bas le 24 septembre prochain.

Klopp a déclaré après sa nomination : « La sélection est capable d'unir les Allemands d'une manière que bien d'autres choses ne peuvent pas, et c'est ce qui rend cette mission si particulière pour moi. »

Un palmarès exceptionnel qui redonne de l'espoir aux supporters

Klopp, âgé de 59 ans, est considéré comme l'un des plus grands entraîneurs allemands de l'ère moderne, après avoir été sacré en Ligue des champions et en Premier League anglaise avec Liverpool, en plus de remporter à deux reprises le championnat d'Allemagne avec le Borussia Dortmund.

Pour cette raison, nombreux sont ceux qui voient en lui l'homme approprié pour ramener la sélection allemande à son rang naturel, après qu'elle a perdu de son prestige au cours des dernières années.

Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande de football, a affirmé que Klopp était le premier choix dès l'instant où Nagelsmann a démissionné.

Il a déclaré : « Jürgen incarne la passion, la crédibilité et la capacité à inspirer les gens. Après la démission de Julian Nagelsmann, nous n'avions pas de meilleure option que lui, c'est pourquoi nous avons œuvré de toutes nos forces pour finaliser son recrutement. »

Klopp s'appuiera également sur deux de ses plus éminents anciens adjoints à Liverpool, Pep Lijnders et Peter Krawietz, dans une tentative de reproduire les succès que le trio a obtenus en Premier League.

Un large soutien populaire

Malgré les circonstances difficiles que traverse la sélection, Klopp bénéficie d'un important soutien populaire. Dans un sondage d'opinion réalisé par le magazine allemand « Kicker », environ 80 % des participants ont estimé que Klopp était le choix idéal pour diriger la sélection nationale.

Beaucoup estiment que la sélection allemande a manqué au cours des années passées d'une forte personnalité et d'une mentalité de vainqueur, des qualités qui ont été associées au nom de Klopp tout au long de sa carrière d'entraîneur, notamment après qu'il s'est rendu célèbre par l'expression « mentality monsters » qu'il a utilisée pour décrire ses joueurs à Liverpool.

L'ancienne star de la sélection allemande Stefan Effenberg a affirmé que Klopp était capable d'insuffler à la sélection « un nouvel esprit d'optimisme ».

Carsten Cramer, directeur général du Borussia Dortmund, a également affirmé que l'influence de Klopp pourrait dépasser l'aspect purement technique.

Il a déclaré au magazine « Kicker » : « Je pense qu'il incarne beaucoup de qualités qui font défaut au football allemand, et même à la société allemande aussi, à l'heure actuelle. »

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Mais tout le monde n'est pas favorable à Klopp

Malgré la vague d'optimisme, la nomination de Klopp n'a pas fait l'unanimité en Allemagne. L'entraîneur a fait l'objet de larges critiques depuis qu'il a rejoint le groupe « Red Bull » en 2024 en tant que directeur du football mondial, un mouvement que de nombreux supporters ont considéré comme une trahison des principes traditionnels du football allemand.

« Red Bull » fait face à des critiques constantes en raison de son modèle de propriété multi-clubs, en plus d'être accusé de contourner la règle « 50+1 », qui accorde aux supporters des clubs allemands le droit de contrôler les décisions de leurs clubs.

La polémique s'est amplifiée au cours du mois de juillet dernier, après que des rapports ont évoqué la possibilité que Klopp continue d'exercer son rôle d'ambassadeur de la société « Red Bull » même après avoir pris en charge la sélection. Cela a suscité une large colère.

Theo Zwanziger, ancien président de la Fédération allemande de football, a déclaré au journal « Frankfurter Allgemeine » : « C'est tout simplement inacceptable. Red Bull cherche à s'emparer des centres d'influence du football. »

L'association de supporters « Unsere Kurve » a également exprimé son rejet de la chose, estimant que la Fédération allemande ne devrait pas se soumettre à l'influence de l'argent.

Le porte-parole de l'association, Thomas Kessen, a déclaré : « Avant de qualifier Klopp de sauveur, nous devons nous rappeler l'ampleur du capital de sympathie qu'il a perdu, notamment auprès des supporters du Borussia Dortmund. »

Des critiques sur la méthode de nomination

Les critiques ne se sont pas arrêtées à la relation de Klopp avec « Red Bull », mais se sont étendues à la manière dont la Fédération allemande a géré le processus de choix de l'entraîneur.

Bastian Schweinsteiger, champion du monde 2014, s'est étonné de la rapidité du recrutement de Klopp, se demandant si la Fédération avait étudié d'autres options.

Il a déclaré : « Il est naturel que Klopp soit le premier choix, mais quand on voit la délégation de la Fédération se rendre directement à New York pour conclure l'accord, cela paraît précipité. Chacun est en droit de se demander : y avait-il seulement des alternatives ? »

Il a ajouté que Klopp pourrait se transformer en une simple « solution temporaire », car la crise que traverse le football allemand est trop importante pour être résolue par un seul entraîneur, selon ce qu'a rapporté la British Broadcasting Corporation « BBC ».

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Une crise plus profonde qu'un simple changement d'entraîneur

La sélection allemande traverse sa pire période depuis des décennies, après avoir échoué à atteindre les huitièmes de finale lors des trois dernières éditions de la Coupe du monde.

De nombreuses voix en Allemagne estiment que la crise s'étend à l'ensemble du système du football, et non pas seulement au staff technique.

Klopp lui-même partage cet avis. Il a déclaré dans des propos antérieurs à la chaîne « Magenta TV » : « J'ai dit à maintes reprises que la question ne concerne pas l'entraîneur seul. »

Il a ajouté : « Le football allemand se trouve à la croisée des chemins, et il y a beaucoup de choses qui doivent changer. »

Le début et le vrai test

Klopp entamera officiellement sa mission en septembre prochain, lorsqu'il dirigera la sélection allemande face aux Pays-Bas en Ligue des nations de l'UEFA.

Mais le vrai test aura lieu dans deux ans, lorsque la sélection disputera les compétitions du Championnat d'Europe des nations 2028, organisé par le Royaume-Uni et l'Irlande.

Ce tournoi pourrait revêtir un caractère particulier pour Klopp, car il pourrait revenir dans la ville de Liverpool, où il a bâti ses gloires historiques, si la sélection allemande dispute l'un de ses matches dans le nouveau stade d'Everton, « Hill Dickinson », bien que le stade d'Anfield ne figure pas parmi les enceintes hôtes.

C'est seulement à ce moment-là que l'on saura si l'homme qui a ramené Liverpool sur les podiums est capable de reproduire le miracle avec la sélection d'Allemagne, ou si la crise de la « Mannschaft » est trop profonde pour être résolue par un entraîneur, aussi grand soit son statut.