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Klopp VdVImago
Jeroen van Poppel

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Klopp est furieux : « Van der Vaart ne mérite même pas qu’on s’attarde sur son cas, mais… »

Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Coupe du monde
Pays-Bas vs Japon
Japon

Jürgen Klopp a vivement critiqué Rafael van der Vaart après les remarques de ce dernier sur Virgil van Dijk. Samedi soir, sur la chaîne allemande ARD, l’ancien entraîneur de Liverpool a réagi à l’analyse de l’ex-international, lequel avait épinglé le capitaine des Oranje lors du match nul 2-2 entre les Pays-Bas et le Japon en Coupe du monde.

À l’issue de la rencontre, l’ancien milieu de terrain a pointé du doigt une action où le défenseur central a momentanément perdu de vue l’attaquant japonais Ayase Ueda. Et ce, même si Van Dijk a également trouvé le chemin des filets lors de cette partie, ce qui n’a pas suffi à convaincre l’analyste de la prestation du capitaine des Oranje.

L’ancien milieu de terrain a alors employé une comparaison surprenante, affirmant que Van Dijk ressemblait à un Boeing 747, une remarque qui a fortement déplu à Klopp.

« Je ne sais même pas si ça vaut la peine de citer Rafael van der Vaart. Mais s’il dit un jour quelque chose de positif sur un joueur, je serai tout à fait disposé à le prendre à nouveau au sérieux », a ironisé Klopp.

« On a l’impression qu’il voit quelque chose, qu’il doit ensuite le formuler de manière fleurie, puis qu’il s’en prend violemment à la personne. Mais tout ça n’a pas tant d’importance que ça », a tranché Klopp.

Klopp et Van Dijk ont collaboré étroitement à Liverpool entre 2018 et 2024, période au cours de laquelle le Néerlandais est devenu une icône du club et a contribué à remporter plusieurs titres majeurs, dont la Ligue des champions et la Premier League.

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