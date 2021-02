Klopp défend Thiago contre les critiques

L'international espagnol n'est pas au mieux depuis qu'il a rejoint Liverpool, mais son coach prône la patience.

Jurgen Klopp considère que les critiques de Thiago Alcantara sont des "co*******". Le manager de Liverpool affirmae que sa recrue estivale a été «malchanceuse » lors de sa première campagne à Anfield.

Après une saison 2019-20 exceptionnelle avec le Bayern Munich, le talentueux milieu de terrain international a pris la décision d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant les champions d'Angleterre. Des blessures, un combat contre le Covid-19 et la méforme de l'équipe au niveau collectif ont gêné l'intégration du joueur de 29 ans. Malgré ces circonstances atténuantes, certains ont fait de lui le bouc émissaire en analysant la saison des Reds.

«Il est arrivé en retard, ce qui est juste la nature de certains transferts, puis il a attrapé le Covid, il s'est blessé et a encore dû s'adapter à une nouvelle équipe - et une équipe qui était confrontée à certains problèmes», a indiqué Klopp à Sky Sports. "Nous avons dû reconstruire l'équipe à peu près tous les trois jours à cause des soucis en défense et de beaucoup de changements, donc c'est vraiment un manque de bol pour Thiago. Mais il a joué des matchs exceptionnels et vécu des moments exceptionnels sur le terrain, et il est tellement respecté dans l'équipe".

«C'est juste une perception du public : "Oh, Thiago est de la partie et nous ne performons plus bien." Ce genre de choses ne sont que des conneries, laissez-moi le dire comme ça! Ils ont tout simplement tort, s'est agacé le coach allemand. Tout le monde a besoin de temps pour s'adapter. Le Bayern a joué un style différent, dans un championnat différent, et était beaucoup plus dominant en Bundesliga que n'importe quelle équipe ne peut l'être en Premier League. Donc, tout est différent. Mais grâce à Dieu, nous sommes tous assez intelligents pour juger correctement la situation ici. Thiago peut jouer un meilleur football, oui, bien sûr, mais nous pouvons tous jouer un meilleur football. Aucun doute là dessus."

Aux yeux de ses détracteurs, l'ancien meneur de jeu barcelonais est considéré comme le grain de sel qui a fait dérailler la machine rouge. Avant son arrivée, Liverpool était réputé pour produire un football fluide et qui les voyait attaquer avec rythme effréné et alimenter aussi rapidement que possible le trio de devant.

Cette saison, l'équipe de la Mersey est moins impressionnante et la présence de Thiago dans l'entrejeu invite donc certains à se demander si ce n'est pas lui le problème. Un ajustement tactique donne aux adversaires plus de temps pour retrouver leur forme et combler les lacunes - ce qui a conduit Liverpool à perdre une partie de son étincelle prolifique dans le dernier tiers du terrain.