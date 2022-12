Klopp croit en Darwin Nunez pour suivre les traces de Lewandowski

Jurgen Klopp dit qu'il voit beaucoup de similitudes entre l'attaquant Darwin Nunez et Robert Lewandowski, qu'il a entraîné au Borussia Dortmund.

Le manager de Liverpool a soutenu sa recrue estivale, qui a marqué neuf buts pour les Reds en 20 matchs depuis son arrivée en provenance de Benfica. Cependant, Nunez a également été coupable de gaspiller de nombreuses occasions et Klopp a révélé que Robert Lewandowski avait des difficultés similaires devant le but à ses débuts au Borussia Dortmund.

"Il y a beaucoup de similitudes [avec Nunez], pour être honnête. Oui, je pense que Lewi raconterait la même histoire. Nous avons eu des séances de tir où il n'en a pas terminé une seule", a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous avions tout le temps des paris à 10 € où je disais : 'Si tu marques plus de 10 fois, je te paie 10 € et si tu ne le fais pas, tu dois me payer'. Ma poche était pleine d'argent."

Klopp a également poursuivi en disant que le potentiel de Nunez est "évident" et qu'il pense que l'attaquant apprendra de ses erreurs en développant davantage son jeu à Anfield.

"Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le potentiel est tellement évident. Est-ce que tout va bien ? Non. Je pense que c'est clair quand vous voyez la deuxième occasion, la grande occasion en deuxième mi-temps (contre Aston Villa), il peut courir un peu sur un angle et ensuite il a un choix libre", a-t-il ajouté. "Mais tout cela arrive. Vous le faites comme ça, la fois suivante vous le faites comme ça. J'ai eu cette situation avec Lewi mais ce n'est pas seulement Lewi. Il est la comparaison évidente. L'équipe est complètement convaincue et c'est vraiment cool."

Nunez a gâché plusieurs occasions nettes contre Man City et Aston Villa lors de ses deux matchs depuis son retour du Qatar. Klopp a clairement une confiance totale dans l'international uruguayen, le décrivant comme "inarrêtable" après la victoire à Villa Park malgré ses difficultés devant le but.

Les Reds reprennent le chamin des terrains en Premier League vendredi contre Leicester City.