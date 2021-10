Klopp compare les points forts de Ronaldo et Salah

Jurgen Klopp hésite à établir des comparaisons entre Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo, mais a fini par y céder.

Deux joueurs de classe mondiale vont s'affronter dimanche à Old Trafford. Le monde entier aura les yeux rivés sur ce duel de Premier League, mais Jurgen Klopp se garde bien de choisir son camp lorsqu'il s'agit de joueurs aux qualités aussi évidentes.

Interrogé sur les similitudes entre Salah et Ronaldo, le patron de Liverpool, Klopp, a déclaré : "Pourquoi devrions-nous comparer ? Les deux sont de classe mondiale. Je dirais que le pied gauche de Mo est meilleur, Cristiano est peut-être meilleur dans les airs et avec son pied droit. Au niveau de la vitesse, les deux sont rapides et veulent absolument marquer des buts, mais je ne suis pas trop intéressé par la comparaison, désolé."

Salah a marqué 12 buts en 11 apparitions pour Liverpool cette saison, avec quelques efforts solitaires époustouflants qui ont conduit certains à le considérer comme le meilleur joueur de la planète.

Ronaldo a bénéficié de ce statut par le passé, en tant que quintuple Ballon d'Or, et il a six réalisations à son actif pour United en 2021-22, dont le spectaculaire but en Ligue des champions contre l'Atalanta.

L'entraîneur de Man United a également été interrogé sur la façon dont il compare Salah et Ronaldo lors de sa conférence de presse, et a répondu : "Je soutiendrai toujours Cristiano dans n'importe quelle compétition. Il est unique et son record de buts est fantastique. Cela dit, Salah est en feu en ce moment et quand vous voyez certains des buts qu'il a marqués dernièrement, nous savons que nous devons être à notre meilleur niveau pour défendre contre lui."

"Des joueurs comme ça n'arrivent pas souvent et nous devons les apprécier quand nous les regardons de loin, mais pas dimanche, c'est trop proche pour moi.

"Nous devons faire du bon travail, pas seulement contre lui. Je suis un grand admirateur de la ligne d'attaque qu'ils ont depuis de nombreuses années maintenant avec Mane et Firmino et peut-être que Jota jouera, qui sait. Ce sont des joueurs sur lesquels il faut se concentrer et sur lesquels il faut être cloué pendant 95 min pour garder unclean sheet".