Kingsley Coman, l'incroyable rebondissement

Alors que l’avenir de Kingsley Coman commençait à se clarifier, un nouvel indice a tout changé ces dernières heures.

Le marché des transferts ferme officiellement ses portes ses portes dans quelques heures. Et ces dernières heures du mercato estival sont très chargées et mouvementées notamment pour les joueurs de l’Equipe de France. C’est le cas de Kingsley Coman, annoncé sur le départ du Bayern Munich depuis plusieurs mois et surtout proche de l’Arabie Saoudite ces dernières semaines. Mais le dossier de l’international français a pris une nouvelle tournure, ce vendredi.

Coman poussé à la sortie par le Bayern

Le mercato estival est très mouvementé pour l’Equipe de France A et celle olympique. Après les départs de Kylian Mbappé au Real Madrid et d’Olivier Giroud à Los Angeles FC, plusieurs Bleus ont également changé de tunique cet été. C’est le cas notamment de Khéphren Thuram et Youssouf Fofana qui ont respectivement rejoint la Juventus Turin et l’AC Milan.

Chez les Espoirs, Désiré Doué a filé au PSG alors que Michael Olise a posé ses valises au Bayern Munich. C’est justement l’arrivée de l’ancien ailier de Crystal Palace qui a scellé le sort de Kingsley Coman, poussé à la sortie par le club bavarois.

Kingsley Coman va rester au Bayern Munich

Lassé par la récurrence de ses pépins physiques, le Bayern Munich a décidé de laisser partir sur Kingsley Coman, cet été. Ces dernières semaines, l’international français a été annoncé avec insistance du côté d’Al Hilal en Arabie Saoudite. Si cette piste a été refermée par son agent malgré une offre du club saoudien au Bayern, celle menant à Arsenal a fait surface ces derniers jours.

Cependant, Sky Sports Germany annonce ce vendredi que l’ancien joueur du PSG et de la Juventus ne bougera finalement pas cet été. A en croire le média, Kingsley Coman aurait informé le Bayern Munich qu’il ne souhaitait pas partir, cet été. A quelques heures de la fin du mercato, l’ailier tricolore devrait alors continuer son aventure en Bavière pour une dixième saison. Le contrat de Kingsley Coman au Bayern Munich prend fin en 2027.