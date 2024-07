Mercato, le PSG fixé pour Kingsley Coman

Le PSG est désormais fixé sur le montant à débourser pour s’offrir Kingsley Coman.

Le Paris Saint-Germain continue de galérer sur le marché des transferts. Désireux de se renforcer cet été, le club parisien n’a réussi à boucler que l’arrivée de Matvey Safonov depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier. En outre, le PSG, qui souhaite recruter dans tous les secteurs, se fait refouler pour plusieurs dossiers. Mais le Bayern Munich vient peut-être de donner une lueur d’espoir aux Parisiens en fixant le prix de Kingsley Coman.

Le PSG fonce sur Kingsley Coman

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, le PSG est contraint de renforcer son secteur offensif. Une tâche qui se révèle étonnement compliqué pour le club parisien qui a du mal à être convaincant sur le marché des transferts.

Le board francilien s’est pourtant intéressé, ces derniers mois, à des joueurs comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Victor Gyokeres ou encore Julian Alvarez. Si aucun de ses dossiers ne semble être en bonne voie, hormis celui d’Osimhen, le PSG pourrait finalement se rabattre sur Kingsley Coman.

Le Bayern demande 50 M€ pour Coman

Arrivé en 2017 en provenance de la Juventus, Kingsley Coman n’est plus en odeur de sainteté au Bayern Munich. Lassé de ses blessures récurrentes, le club bavarois voudrait se débarrasser de l’international français dès cet été. En plus, le Bayern miserait désormais sur Leroy Sané et sur sa nouvelle recrue, Michael Olise. Selon Christian Falk, qui confirme l’intérêt du PSG, le club allemand serait prêt à lâcher Coman contre un chèque de 50 millions d’euros.

« Kingsley Coman est un autre joueur à vendre, le PSG et quelques autres clubs s'intéressant à lui. Le Bayern veut 50 millions d'euros pour lui, alors voyons où il va atterrir », confie le journaliste de Sport Bild dans sa chronique pour Caught Offside. Formé au PSG, Kingsley Coman pourrait donc faire son retour dans la capitale française 10 ans après son départ en 2014.