Kimmich dézingue le Bayern après le limogeage de Nagelsmann

Quelques jours après le limogeage de Julian Nagelsmann par le Bayern, Joshua Kimmich a soutenu son ex-entraîneur et critiqué son propre club.

Interrogé après la victoire allemande en amical contre le Pérou (2-0), Joshua Kimmich s'est montré enthousiaste vis-à-vis de la rencontre de son équipe nationale. Mais le capitaine de la Mannschaft s'est surtout à nouveau épanché sur le départ de Julian Nagelsmann du Bayern et son remplacement par Thomas Tuchel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu de terrain se range du côté de l'ancien coach d'Hoffenheim et Leipzig. Il a même ouvertement critiqué le club bavarois qui l'emploie.



Le Bayern critiqué pour sa froideur



Contrairement à ce qui a été sous-entendu par certains médias et par le Bayern lui-même, Joshua Kimmich a tenu à rectifier un point concernant le limogeage de Julian Nagelsmann : « Il est une chose certaine que je peux dire : l'entraîneur n'avait pas perdu le vestiaire. » Avant de préciser sa pensée : « J'ai déjà vécu quelques changements d'entraîneur. Cette fois, ce n'était pas comme si c'était indiqué en interne [que Nagelsmann allait être viré] car les joueurs n'étaient pas insatisfaits. Honnêtement, cette décision m'a vraiment surpris. » Il rappelle même la responsabilité des joueurs dans cette situation : « Si nous avions bien joué et gagné nos matchs, l'entraîneur n'aurait pas été renvoyé. On doit se regarder dans le miroir. »



Plus que de se montrer interloqué par cette décision de la direction bavaroise, Kimmich s'est même osé à critiquer ouvertement son club : « Malheureusement, c'est le business. Comme on dit : Petit amour, petit coeur » sous-entendant que le Bayern n'avait pas montré beaucoup de sentiments pour son entraîneur avant de préciser que « dans ce monde, il n'y a que peu de place pour une véritable affection. » Après avoir défendu son ancien coach et taclé son club, le joueur munichois s'est confié sur l'entraîneur qu'il va devoir apprendre à découvrir : « Je n'ai pas encore eu de contacts avec Tuchel, je n'ai même pas vraiment suivi sa présentation. »