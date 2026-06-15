Kimmich dévoile les coulisses de l’échec de son transfert au Paris Saint-Germain

Joshua Kimmich, l’un des cadres du Bayern Munich, a dévoilé les raisons de l’échec de son transfert au Paris Saint-Germain.

Dans un récent documentaire diffusé sur la chaîne ZDF, le milieu de terrain allemand a confirmé que le Paris Saint-Germain s’était intéressé à lui lors du mercato estival 2024.

« J’ai échangé avec le directeur sportif, Luis Campos, et l’entraîneur, Luis Enrique. Ils ont mené des discussions très professionnelles et m’ont clairement fait sentir que je faisais partie de leur projet. C’est donc logique que j’y ai réfléchi. »

Il a poursuivi : « Cela m’a fait réfléchir sérieusement. J’étais censé être un élément important de l’équipe, en tant que joueur plus expérimenté. Et cela vous touche forcément. Paris m’a fait une offre. L’aspect financier était incroyable. Vraiment. Incroyable, je dois le dire. »

Il ajoute : « En réalité, lorsque le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions pour la première fois, j’avais déjà décidé de rester au Bayern Munich. Cette victoire a confirmé que j’avais pris la bonne décision, car l’une de mes principales motivations à changer de club était de remporter la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain pour la première fois de son histoire. Cette grande motivation s’est alors estompée. »

Il conclut : « Lors du deuxième sacre du PSG, ce qui m’a le plus surpris, c’est notre confrontation en demi-finale. J’avais vraiment à cœur de l’emporter, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Mais je sais que je suis à ma place. Avec le recul, je suis parfaitement serein quant à ma décision… et c’est un sentiment formidable. »