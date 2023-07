Kim Kardashian zappe Messi pour Ronaldo !

Kim Kardashian, après avoir vu Lionel Messi en action pour l'Inter Miami, est maintenant au Japon pour voir Cristiano Ronaldo jouer pour Al-Nassr.

La mondaine américaine semble emmener ses fils Saint et Psalm dans un tour du monde du football, où l'on peut observer en direct quelques-uns des plus grands talents de l'histoire de ce sport.

Le clan Kardashian a assisté aux débuts de Messi avec l'Inter Miami et a vu l'emblématique Argentin marquer un coup franc dans le temps additionnel. Ils ont maintenant quitté la Floride pour l'Asie afin d'apercevoir Ronaldo lors d'un match amical contre le Paris Saint-Germain. Saint et Psalm, qui sont de grands fans de Messi, avaient mis en place des maillots du PSG, mais cela n'a pas été très bien accueilli lorsqu'ils ont été repérés par le YouTubeur IShowSpeed, qui est célèbre pour son soutien à Ronaldo.

Speed s'est dirigé vers les Kardashian après les avoir repérés assis près de l'endroit où il devait assister au match Al-Nassr vs PSG, et a tenu à interroger Saint et Psalm sur les raisons pour lesquelles ils ne soutenaient pas Ronaldo.

Il leur a demandé pourquoi ils ne soutenaient pas Ronaldo : "Pourquoi vous portez le PSG ? Tu n'es pas fan de Ronaldo ? Mets ce maillot, mon frère ! Tu dois mettre le maillot de Ronaldo".

Speed a également demandé à Kim Kardashian de donner son avis sur le débat qui oppose depuis longtemps Messi et Ronaldo, mais elle n'a pas voulu se prononcer sur ce sujet et a répondu "les deux" lorsqu'on lui a demandé lequel des multiples lauréats du Ballon d'Or elle préférait.