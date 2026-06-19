Kieft pointe un manque flagrant dans le jeu de De Jong en équipe nationale néerlandaise

Dans sa chronique publiée vendredi dans *De Telegraaf*, Wim Kieft critique Frenkie de Jong. L’ancien avant-centre des Oranje exhorte le meneur de jeu de l’équipe nationale néerlandaise à servir plus souvent ses attaquants par des passes en profondeur.

Kieft souligne que le sélectionneur Ronald Koeman est mieux placé que quiconque pour évaluer la valeur ajoutée de De Jong au milieu de terrain des Oranje. « Malgré tout, il est surprenant que les sélectionneurs nationaux et les entraîneurs de club agissent toujours comme s’ils étaient des initiés capables de voir tout ce que les profanes ne voient pas chez De Jong. Et que, de ce fait, on ne puisse pas critiquer le jeu de De Jong. »

Les observateurs de l’équipe nationale entendent toujours les entraîneurs dire que De Jong « analyse » le jeu autour de lui. « Mais Frenkie ne passe pas le ballon. En fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit : passer le ballon, et cela pourrait se faire plus rapidement dans le cas de De Jong. »

Kieft reconnaît toutefois que Gakpo est très souvent pris en double marquage, ce qui rend le geste risqué. « Mais prendre des risques fait parfois partie du jeu pour faire la différence. Frenkie de Jong est un grand joueur, mais en ce moment il ralentit trop le jeu des Oranje. »

« On est en droit d’attendre de lui qu’il accélère le jeu de l’équipe nationale néerlandaise, par exemple en servant Gakpo plus souvent et plus rapidement », ajoute le joueur du FC Barcelone, à la veille du deuxième match de groupe de la Coupe du monde contre la Suède à Houston.

Pour conclure sa chronique hebdomadaire, Kieft exprime un dernier grief : il trouve exaspérant que les entraîneurs multiplient les consignes à l’entraînement comme en match, au risque de tuer la spontanéité.

« Entre les discussions permanentes et l’analyse des images, le joueur n’a plus qu’à lever le doigt pour demander ce qu’il doit faire. Du coup, même les internationaux peinent à proposer leurs propres solutions », conclut Kieft, sceptique.