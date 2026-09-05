Karim El Ahmadi conclut après Ajax - PSV : « Il a assurément sa place en équipe des Pays-Bas »

Karim El Ahmadi et Arnold Bruggink s’attendent à ce que Ruben van Bommel soit sélectionné pour la première fois en équipe des Pays-Bas plus tard ce mois-ci. C’est ce qu’ils ont déclaré dans le VriendenLoterij Eretribune sur ESPN.

Le PSV a décroché samedi une victoire 1-3 dans le choc face à l’Ajax. L’homme dont on a le plus parlé après la rencontre, c’était Van Bommel. Et plutôt en mal qu’en bien.

L’ailier du PSV a en effet asséné un gros coup à Aaron Bouwman en seconde période, obligeant ce dernier à quitter la pelouse sur blessure. Van Bommel a été sanctionné d’un carton jaune.

Après coup, cet incident a beaucoup fait parler, mais le présentateur Jan Joost van Gangelen rappelle dans le VriendenLoterij Eretribune que l’analyste Arnold Bruggink veut aussi accorder un peu d’attention positive à l’attaquant.

« Un joueur qui fait énormément parler de lui, bien sûr : Ruben van Bommel. Nous l’avons fait dans un sens négatif », déclare Van Gangelen, avant de se tourner vers Bruggink. « Mais toi, tu as déjà dit : c’est dommage, parce qu’il a vraiment bien joué aujourd’hui. Il est d’une vitesse folle, techniquement très doué et en plus extrêmement puissant. »

Bruggink réagit : « Il a tout d’un ailier moderne. Quand on voit la manière dont il peut jouer… Il veut le ballon dans la profondeur, mais aussi dans les pieds. Il est tellement explosif sur les premiers mètres… Avec ça, il représente un énorme danger. »

« Je pense qu’il sera sélectionné, c’est certain. Tu ne crois pas ? », lance alors El Ahmadi. Bruggink répond : « Oui, je le pense aussi. »

Van Bommel n’avait encore jamais figuré dans la sélection de l’équipe des Pays-Bas. En revanche, il a déjà disputé seize matches internationaux avec les Espoirs néerlandais, pour quatre buts inscrits.