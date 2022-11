Karim Benzema parle de sa nouvelle célébration, de Dubaï et de l'histoire des Émirats arabes unis

La star du Real Madrid s'est confiée sur sa nouvelle signature, sur ses liens étroits avec la ville émiratie.

Au cours de ses presque 20 ans de carrière de footballeur professionnel, Karim Benzema a eu beaucoup de choses à célébrer. Il y a eu les quatre titres de Ligue 1 entre 2004 et 2009 à Lyon. Période durant laquelle le jeune attaquant qu’il était est devenu une figure de proue. Il y a les cinq Ligues des champions remportées au Real Madrid et les armoires à trophées remplies de La Ligas et de Copa del Reys. Et puis, plus récemment, il y a eu le Ballon d'Or. Bien sûr qu'il y en a eu un. Celui qu’il a tant attendu.

Dans une carrière remplie de gloire individuelle et collective, Karim Benzema a eu beaucoup à célébrer.

A présent, et en se confiant exclusivement GOAL dans le cadre de la campagne Where the World Celebrates, Karim a une toute nouvelle façon de célébrer les choses. Une célébration emblématique pour un footballeur emblématique.

Voici le... Benzayala

"L'inspiration est venue de la célèbre "Ayala"", nous a confié Karim. "Une danse culturelle traditionnelle exécutée par les Emiratis lors de célébrations particulières".

"Pour célébrer mon implication dans la campagne Where the World Celebrates, le Benzayala est une combinaison de mon nom de famille et de cette danse traditionnelle, avec ma propre touche."

Partie importante et ancienne de la culture des Émirats, cette danse est exécutée par les adultes et les enfants lors de célébrations telles que les mariages et les fêtes nationales, et met en scène des interprètes tenant de fines cannes de bambou et se déplaçant au rythme régulier du tambour.

Reflet de l'héritage de la culture émiratie, la danse est un symbole de tradition et d'identité pour une région pour laquelle Benzema éprouve beaucoup de respect et d'amour.

"J'aime l'effervescence et l'énergie de Dubaï", répond Karim lorsqu'on l'interroge sur son lien fort avec la ville. "C'est une ville vraiment mondiale où les gens du monde entier contribuent à une vibration positive. Il n'y a rien de tel."

"Chaque fois que je visite, il y a quelque chose de nouveau à découvrir - Dubaï ne cesse d'innover et de proposer de nouvelles expériences à ses résidents et à ses visiteurs. Peu importe vos centres d'intérêt - il y a toujours quelque chose d'impressionnant pour vous ici. J'adore être ici, et mes enfants aussi".

En ce qui concerne ces expériences... Karim nous a fait part de sa journée idéale à Dubaï.

"Ma journée parfaite à Dubaï serait de me détendre au bord de la plage ou dans le désert, de vivre quelques aventures aquatiques ou terrestres, et de me ressourcer avec un très bon repas. L'hospitalité des Émiriens est de classe mondiale. Dans le quartier historique d'Al Fahidi, il existe un lieu appelé "Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding", où vous pouvez déguster un repas authentique offert par des Émiriens qui répondent à toutes vos questions culturelles. C'est une visite incontournable. Il y a aussi le Musée du futur, qui vous propose un véritable voyage dans le futur, dans l'environnement naturel et dans les nouvelles technologies auxquelles nous pouvons nous attendre. Tout cela se trouve à l'intérieur de ce que je considère comme l'un des plus beaux bâtiments du monde".

Avec l'arrivée du plus grand tournoi de football de la planète au Moyen-Orient le dimanche 20 novembre, les projecteurs lumineux et intenses du football vont être braqués sur la région pour la première fois de son histoire.

"Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire du football, c'est donc très excitant de faire partie de l'action. La région du Moyen-Orient compte des fans de football très enthousiastes, je le sens à chaque fois que je la visite. Je pense que l'emplacement est stratégique pour que des fans du monde entier participent à l'événement."

La Coupe du monde est une véritable fête du football, qui a offert au beau jeu certains de ses moments les plus mémorables... et de ses célébrations.

Qui pourrait oublier la célébration du Brésilien Bebeto, qui a "bercé le bébé" après avoir marqué contre les Pays-Bas en 1994 ? Ou la danse du drapeau de corner de Roger Milla après avoir marqué pour le Cameroun en 1990 ?

Avec la Coupe du monde 2022 qui débutera dans moins d'un mois, nous pouvons nous attendre à voir de toutes nouvelles célébrations s'ajouter à cette liste d'icônes.

