Karim Benzema, le gros retournement de situation !

Le dossier Karim Benzema vient de connaître un énorme rebondissement en Arabie Saoudite avec Al-Ittihad.

Alors qu’il était allé au bras de fer avec son entraîneur et écarté une nouvelle fois très récemment, les signaux semblent désormais être au vert pour Karim Benzema. L’attaquant français, qui est écarté de la liste de Ligue des champions asiatique, est proche d’un retour.

Benzema écarté de la LDC asiatique

Alors qu’il a été écarté pour une première fois à la suite de son voyage à l’Île Maurice, Karim Benzema avait été réintégré à l’effectif de la formation saoudienne. Mais la réintégration de l’ancien du Real Madrid n’aura duré que quelques jours, puisque le Français a une nouvelle fois été écarté. Benzema serait parti au clash avec son coach Marcelo Gallardo, qui lui avait demandé après quelques minutes de quitter la séance collective pour poursuivre son travail en solo. Mais l’ancien Merengue avait refusé d’obtempérer, avant de quitter définitivement la pelouse.

Quelques jours plus tard, Benzema aura payé les frais de son obstination. Alors que cinq joueurs non-asiatiques sont autorisés à participer à la Ligue des champions asiatiques, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais n'a pas été retenu par son coach Marcelo Gallardo. Ahmed Hegazy, N'Golo Kanté, Fabinho, Romarinho et Abderrazak Hamdallah ont été préférés à Karim Benzema pour disputer les huitièmes de finale face au club ouzbek du Navbahor Namangan, le 15 février dernier.

Benzema et Gallardo, la réconciliation ?

Si Karim Benzema et son entraîneur ne traversaient pas une bonne relation, une entente serait revenue entre les deux hommes, qui se seraient réconciliés. « Il s’entraîne actuellement seul, après avoir rejoint l’équipe il y a plusieurs jours. Quand il sera prêt physiquement et techniquement, il rejoindra sans aucun doute le groupe. Cela se produira très probablement la semaine prochaine », avait déclaré Gallardo cette semaine. Mais Benzema devrait rejouer le plus tôt que prévu.

Selon les dernières informations de Marca, il y a une réconciliation entre Marcelo Gallardo, entraîneur d'Al Ittihad, et Karim Benzema, leur star. Les deux hommes ont ravivé leur relation et il semble que le calme soit revenu dans l'équipe. A tel point que l'attaquant français pourrait réapparaître dimanche lors du match de championnat que joue Al-IIttihad à Djeddah contre Al Riyad, bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle de cet aspect.