Karim Benzema Ballon d'Or ? L'avis tranché de Jean-Michel Aulas

Karim Benzema sera-t-il désigné Ballon d'Or ? Jean-Michel Aulas se prononce.

Karim Benzema peut légitimement rêver de succéder à Zinedine Zidane et ainsi devenir le cinquième Français à inscrire son nom au palmarès du Ballon d’Or.

C'est en tout cas le souhait le plus cher du président de l'OL.

Présent aux côtés de Laurent Blanc en conférence de presse, lundi, Jean-Michel Aulas a ainsi considéré le sacre du natif de Bron comme déjà effectué.

« C’est une grande nouvelle, il le mérite vraiment beaucoup. Et puis on est un peu fier, car il sort de l’académie de l’OL, donc voilà, s’est-il ainsi réjoui. On va participer, on s’y prépare. Il y a beaucoup de demandes, je suis content aussi pour le président du Real Madrid. Il est venu chercher Karim ici avec beaucoup de classe, c’est un grand monsieur que je salue au passage.»