"Karim Benzema a été..." Rodri répond cash à la sortie du Français

Rodri n’a pas fait la sourde oreille à la sortie de Karim Benzema sur le Ballon d’Or 2024.

Le Ballon d’Or 2024 a suscité de vives après que Rodri a été couronné au soir du 28 octobre dernier au Théâtre du châtelet de Paris. A l’instar de plusieurs acteurs et suiveurs du cuir rond, Karim Benzema déclarait que Vinicius Junior méritait de gagner ce prestigieux prix individuel. Mais le milieu de terrain de Manchester City n’est pas resté indifférent par rapport à cette sortie de l’ancien attaquant du Real Madrid.

"C'est son opinion, il a le droit de penser cela"

Considéré comme un potentiel vainqueur du Ballon d’Or, Vinicius Junior devrait remporter le Ballon d’Or 2024, selon Karim Benzema. « Je ne veux pas parler de France Football. Vinicius a fait beaucoup d’efforts, quand le Real Madrid est devenu champion d’Europe, il a été décisif à chaque match. Vini l’a fait plus d’une fois. Il méritait le Ballon d’Or. Je suis très triste pour Vini car il méritait vraiment de gagner le Ballon d’Or. Je n’ai rien contre Rodri, c’est un bon joueur, mais je suis dans mon canapé en train de regarder la télé et Rodri ne fait rien qui vous fasse dire 'wow pfff’ », déclarait l’ancien de l’OL.

Getty Images

Dans une interview accordée à France Football, ce samedi, le milieu de terrain espagnol des Skyblues a répondu à l’attaquant d’Al-Ittihad. « Non, ce n’est pas offensant. C’est son avis, il a le droit de le penser. Je ne peux pas non plus espérer plaire à tout le monde. J’ai convaincu un jury de cent votants, et ce n’est pas mal. Ensuite, j’ai aussi entendu Paul Scholes dire le contraire, qu’il trouvait mon jeu très beau et intelligent, et venant d’un milieu de terrain comme celui-là, cela signifie quelque chose pour moi. Et la seule chose que je sais, c’est que Karim Benzema a été un incroyable Ballon d’Or, et je suis bien placé pour le savoir, car il nous a fait souffrir cette année-là », a répondu Rodri. Benzema appréciera.