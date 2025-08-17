Kang-in Lee, visé pour un transfert pharaonique, attire l'attention sur un marché des transferts en constante mutation. Pour ceux qui parient sur ses prochains pas, obtenir un bonus paris sportifs apportera un surplus d'enthousiasme et d'incitation pour explorer les perspectives de son avenir.

Bien que Lee ait eu du mal à s'imposer au Parc des Princes depuis son arrivée de Majorque en 2023, son impact en tant que remplaçant lors du match de milieu de semaine à Udine a contribué à changer le cours de la rencontre. Alors que le PSG était mené 2-0 à quelques minutes de la fin, son superbe but en fin de match a changé le cours du match, offrant aux hommes de Luis Enrique la victoire aux tirs au but.

Arsenal fait partie des nombreuses équipes qui suivent la situation du joueur de 24 ans, selon CaughtOffside, qui relève également l'intérêt de Naples et de Manchester United.

Les Gunners auraient pris contact directement avec Lee pour négocier un accord.

Il est ajouté que le PSG est ouvert aux négociations et que la priorité du joueur est de rejoindre un club où il pourra être titulaire plus régulièrement.

Il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire qui ne tiennent pas la route.

Parti pour rester

Tout d'abord, il est peu probable que Lee gagne beaucoup plus de temps de jeu en équipe première à Arsenal cette saison qu'au PSG. Son rôle à Paris risque de prendre de l'importance, la saison chargée de la saison dernière risquant de peser sur la petite équipe de Luis Enrique.

De plus, le PSG ne sera probablement pas ouvert à une vente à ce stade du mercato, sauf offre exceptionnelle. L'équipe manque déjà de profondeur offensive, ce qui n'était pas évident la saison dernière, l'équipe ayant été quasiment épargnée par les blessures.

Certes, Lee serait un joueur précieux pour l'équipe de Mikel Arteta à Arsenal, mais il rencontrerait probablement les mêmes obstacles à Londres qu'à Paris.

Est-il probable qu'il quitte le PSG cet été ? Cela semble très improbable.