Harry Kane a poursuivi sur sa lancée avec le Bayern Munich en Ligue des champions, en inscrivant un but lors de la large victoire face aux Norvégiens de Bodø/Glimt (5-0), ce jeudi soir, lors de la première journée de la compétition.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Kane est devenu l'un des 4 seuls joueurs de l'histoire de la Ligue des champions à avoir marqué lors de 8 matches consécutifs ou plus, aux côtés de Cristiano Ronaldo, qui a réalisé cette performance à deux reprises, de Robert Lewandowski à deux reprises et de Ruud van Nistelrooy.

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Kane a marqué le deuxième but du Bayern à la 61e minute, après s'être élevé sur un centre venu d'un coup franc exécuté par Michael Olise, qu'il a dévié de la tête dans les filets, poursuivant ainsi sa série de buts pour un huitième match consécutif en Ligue des champions.

Jamal Musiala avait ouvert le score pour le Bayern à la 47e minute, avant que Kane n'ajoute le deuxième but, puis Alphonso Davies a accentué l'avance des locaux à la 77e minute d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface.

Michael Olise a conclu le festival du Bayern en inscrivant deux buts aux 83e et 90e+2 minutes, permettant à l'équipe allemande de signer une large victoire pour son entrée en lice sur la scène européenne.

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