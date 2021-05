Juventus Turin, le souhait de Pirlo

Vainqueur de la Coupe d’Italie, la Juve n’aura pas tout perdu cette saison. Pirlo espère être encore en place la saison prochaine.

Tout n’aura pas été tout noir dans la saison de la Juventus Turin. Mercredi soir, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont battu l’Atalanta Bergame et ont donc remporté la Coupe d’Italie. L’unique trophée qui viendra garnir la salle à trophées turinoise cette saison.

De quoi redistribuer les cartes concernant l’avenir d’Andrea Pirlo ? Le principal intéressé a annoncé qu’il se confirmerait en tant qu'entraîneur de la Juventus pour 2021-22 s'il avait le pouvoir de le faire, a-t-il déclaré après la finale de la Coupe d’Italie.

Pour sa première saison sur un banc, Pirlo a fait l'objet d'un examen minutieux pendant une grande partie de la campagne en raison d'une sortie précoce de la Ligue des champions et de mauvaises performances en championnat par rapport au standard de la Juve.

La Juventus entame le dernier week-end de sa saison avec la certitude de ne pas être champion mais avec surtout le risque de ne pas finir parmi les quatre premiers et donc ne pas être en Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi menacer le statut de Pirlo. Cependant, il estime qu'il en a fait assez pour gagner une autre saison à la tête de l'équipe.

"Pour ma première saison, j'ai beaucoup appris et j'ai ensuite trouvé des parades et ces satisfactions très gratifiantes", a déclaré Pirlo à RAI Sport.

"Bien sûr, je me confirmerais dans ce rôle. J'adore le football depuis que je suis enfant et je continuerai à l’aimer. Le club décidera, mais j’adore le coaching, j’adore ce club et nous verrons ce qui est décidé. J'aimerais continuer."

"Les gars ont toujours été derrière moi à 100% et c'est très satisfaisant pour un entraîneur, peu importe ce que disent les ragots dans les journaux."

Afin de se qualifier pour la Ligue des champions en terminant dans le top 4 de la Serie A, la Juventus doit battre Bologne et voir l'AC Milan ou Naples ne pas gagner durant le week-end.

"Le regret est que nous ayons perdu des points contre des équipes qui sur le papier étaient censées être plus faciles à battre", a déclaré Pirlo à propos de la situation actuelle du championnat. "Maintenant, nous entrons dans la dernière journée et savons que tout n'est pas entre nos mains."