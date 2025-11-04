Juventus - Sporting : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Il y a des soirs où le football pose des questions plus profondes qu'une simple affaire de points. De quoi est vraiment faite cette Juventus ? Et, surtout, que peut un entraîneur, aussi brillant soit-il, quand il arrive avec ses plans d'architecte au milieu d'un chantier où les fondations semblent s'effriter ? Voilà tout l'enjeu de la soirée qui attend Luciano Spalletti. Son arrivée a ramené une lueur d'espoir et deux victoires en championnat, mais la Ligue des Champions est un révélateur bien plus cruel. Avec un seul point au compteur, la Vieille Dame n'est plus en crise ; elle est au bord du précipice. Pour le technicien toscan, qui rêve de faire du jeu de son équipe "le salon du football", la réalité immédiate ressemble davantage à une opération de sauvetage en haute mer.

Un puzzle défensif en forme de pari audacieux

La philosophie de Spalletti, faite de possession et de courage, se heurte déjà à un mur de contingences. L'ambition de "vouloir jouer les matchs" est une chose, pouvoir le faire en est une autre quand votre défense est décimée. Sans Bremer ni Cabal, et avec un Lloyd Kelly incertain jusqu'au bout, le coach doit bricoler. La solution envisagée, déplacer Teun Koopmeiners en défense centrale, est bien plus qu'un simple ajustement tactique. C'est un acte de foi. Un message envoyé à son groupe et à l'Europe : même dans l'urgence, la Juventus cherchera une issue par la technique plutôt que par la résignation. Reste à savoir si ce pari, aussi élégant soit-il sur le papier, peut tenir face à la vitesse d'un adversaire qui n'attend qu'une fissure pour s'y engouffrer.

Le Sporting, ce visiteur si sûr de lui et si fragile en Italie

Car le Sporting n'arrive pas à Turin en victime expiatoire. Portés par une dynamique de cinq victoires consécutives, les champions du Portugal ont l'assurance de ceux qui savent où ils vont. Ils ont surtout cinq points d'avance sur la Juve et une occasion en or de l'écarter quasi définitivement. Pourtant, derrière cette confiance se cache une faiblesse historique, presque irrationnelle : le club lisboète n'a jamais gagné un match officiel sur le sol italien. Cette curieuse malédiction offre à la Juventus un levier psychologique inespéré. La question est donc de savoir quelle fragilité cédera la première. Celle d'une défense turinoise expérimentale ou celle d'un visiteur qui perd ses moyens dès qu'il traverse les Alpes ? La réponse définira non seulement le sort du match, mais aussi la véritable nature du projet naissant de Spalletti.

Horaire et lieu du match Juventus vs Sporting CP

Ligue des Champions - Ligue des Champions Allianz Stadium

Le match se jouera au stade Allianz, Turin, mardi, avec un coup d'envoi à 21h00, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de la Juventus

La Juventus devrait conserver un schéma proche de celui utilisé à Crémonese, où Luciano Spalletti a surpris en maintenant la défense à trois instaurée par Igor Tudor, dans une version plus fluide que rigide. Le technicien italien pourrait donc reconduire un onze similaire pour ce nouveau rendez-vous européen.

En revanche, les absences se poursuivent derrière : le duo sud-américain Bremer et Juan Cabal reste à l’infirmerie, toujours en phase de récupération. Bonne nouvelle toutefois pour les Bianconeri, Kenan Yildiz (genou) et Lloyd Kelly (cuisse) pourraient réintégrer le groupe après avoir manqué le dernier match. Devant, Dusan Vlahovic semble conserver la confiance du coach aux côtés de Loïs Openda, tandis que Jonathan David reste en retrait dans la hiérarchie offensive.

Infos sur l'équipe Sporting CP

Le Sporting CP aborde ce nouveau rendez-vous européen avec plusieurs incertitudes dans son effectif. Les absences de longue durée de Nuno Santos et Daniel Bragança se poursuivent, tandis que le défenseur central Zeno Debast reste incertain en raison de problèmes physiques persistants. Autre coup dur, le latéral droit Iván Fresneda a quitté la pelouse vendredi, touché, et pourrait céder sa place à Georgios Vagiannidis.

Sur le plan offensif, Pedro Gonçalves, véritable moteur du jeu lisboète, devrait de nouveau être associé à Francisco Trincão et Geovany Quenda sur le front de l’attaque, soutenant Fotis Ioannidis ou Luis Suárez en pointe. Malgré ces absences, le Sporting conserve un secteur offensif redoutable, capable de faire la différence grâce à sa créativité et à la qualité technique de ses ailiers.

