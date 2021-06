Juventus, Paratici évoque son avenir

Le directeur sportif de la Juventus a fait ses adieux au cours d'une conférence de presse ce vendredi.

Une époque se termine à la Juventus. Fabio Paratici, l'un des grands protagonistes de l'un des cycles les plus importants et les plus victorieux de l'histoire de la Juventus, prend officiellement congé après onze ans et dix-neuf titres remportés. Le directeur sportif du club italien a fait ses adieux au cours d'une conférence de presse, ce vendredi, à laquelle a également assisté le président de la Juve, Andrea Agnelli.

Annoncé du côté de Tottenham pour reformer un duo qui a fonctionné à merveille à la Juventus, avec Antonio Conte, Fabio Paratici a répondu à la rumeur, sans donner de véritable indice sur son avenir : "Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler des autres clubs aujourd'hui... c'est mon adieu à la Juventus aujourd'hui. Ma famille espère que je trouverai un travail rapidement". Il a ensuite remercié la Juventus pour toutes ces belles années.

"C'est difficile pour moi de parler. Je remercie Andrea Agnelli et la Juventus de m'avoir donné l'opportunité de vous saluer. Une dernière chance après toutes celles qu'ils m'ont données. Onze ans, c'est long dans la vie d'une personne et dans le football, c'est énorme, une époque que j'ai partagée avec tant de personnes à qui je dis merci. Merci aux joueurs, managers, staff, médecins, kinés, chauffeurs, personnel logistique. Onze années merveilleuses ont été dans un club spécial comme la Juventus. Nous avons beaucoup gagné et perdu, mais seuls ceux qui perdent beaucoup gagnent beaucoup", a expliqué Fabio Paratici.

"Je serai toujours reconnaissant envers tout le monde. J'ai donné tout ce que j'avais et j'ai reçu plus que j'ai donné. Ici, il existe une culture de travail, une discipline, une mentalité de gagnant et un soutien uniques de la part de la propriété. J'irai dans d'autres clubs et j'espère y trouver le même amour qu'ici pour ce que vous faites. J'avais une totale autonomie, j'avais aussi l'opportunité d'expérimenter, sachant toujours que je pouvais compter sur la confiance de tous. Au-delà des titres et des victoires j'ai vécu chaque minute passée ici. J'ai travaillé dans un endroit unique au monde. Souvent quand on se sépare il y a de la colère ou du regret, pour moi ce n'est pas comme ça", a ajouté l'ex directeur sportif de la Juventus.

Paratici a également évoqué l'échec de l'échange Lukaku-Dybala : "Le plus grand regret ? Non. Lorsque vous faites notre travail, vous devez tout considérer et donc avoir un esprit très flexible. Il faut savoir changer d'avis car il peut toujours y avoir des accrocs. Il y a aussi des choses que vous ne savez peut-être pas du tout et qui vous guident vers certaines opérations. Dybala est un grand joueur qui a beaucoup donné à la Juventus et je suis l'un des plus responsables de son passage à la Juventus. Il était jeune et n'avait qu'un an de Serie A derrière lui. Le sien était peut-être l'achat le plus risqué, car dépenser 40 millions pour un garçon qui vient de Palerme est un bon pari".

Parmi les nombreuses recrues importantes qui sont arrivées à la Juventus sous son mandat, Cristiano Ronaldo est bien évidemment la plus marquante, mais Fabio Paratici a préféré rester modeste concernant cette transaction hors-norme : "Toutes les anecdotes sur cette opération ont déjà été révélées. Ce fut une négociation très rapide, aussi parce que certains champions sont très déterminés à faire une chose".