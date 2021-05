OFFICIEL - Massimiliano Allegri revient à la Juve et succède à Andrea Pirlo

Quelques heures après le départ d'Andrea Pirlo, la Juve tient déjà son successeur. Il n'est autre que Massimiliano Allegri, qui fait son retour.

Décevante cette saison, la Juventus a assez perdu de temps. Pour corriger le tir, la Vieille Dame s'active en coulisses. Quelques heures après l'annonce de l'éviction d'Andrea Pirlo, remercié par ses dirigeants un an après son arrivée, voilà que la formation transalpine tient déjà son successeur en la personne de Massimiliano Allegri.



En effet, l'entraîneur italien va commencer une deuxième aventure avec la Vieille Dame, après sa "pause" de deux ans au cours de laquelle les Bianconeri ont été dirigés par Maurizio Sarri et Andrea Pirlo, avec des réussites discutables. Ces dernières heures, son arrivée semblait pratiquement inéluctable.

Quatre ans de contrat et un salaire de 9 millions d'euros annuels

Selon les dernières indiscrétions, seule la durée contractuelle entre Massimiliano Allegri et la Juventus restait à définir. Une durée de trois ans était évoquée. Elle sera finalement de quatre ans, puisque l'Italien a paraphé un contrat portant jusqu'en 2025. Courtisé par le Real Madrid, il a fait le choix du coeur en revenant à la source.





À en croire le journaliste Fabrizio Romano, le technicien touchera près de 9 millions d'euros annuels à la Juventus. Pour rappel, le nom de Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, a longuement été évoqué. Mais la Juventus a voulu frapper vite et fort, préférant donc s'assurer la signature du Transalpin.

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo pose question, Massimiliano Allgri revient à Turin avec plus de pouvoirs que par le passé. Le club entamant une période de reconstruction, il aura la lourde tâche de lui redonner son éclat d'antan. Et cela devrait commencer par un mercato estival des plus mouvementés.