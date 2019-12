Juventus, Matuidi ne veut pas quitter le terrain en cas de racisme

Exposé à des actes racistes en Série A, le champion du monde 2018 a indiqué que quitter la rencontre en plein match n'est pas une solution.

En rejoignant la , Blaise Matuidi savait probablement qu'il risquait, bien plus qu'en , d'être confronté au racisme. Et cela n'a pas manqué puisque depuis ses débuts sous le maillot de la , le champion du monde 2018 a été plusieurs fois ciblé par des "supporters" pour sa couleur de peau, à Vérone ou encore . Les actes racistes sont de plus en plus remarqués depuis quelques saisons en et cela doit cesser au plus vite.

Invité de l'émission de RMC Sport, Comme Jamais, Blaise Matuidi a évoqué le sujet du racisme de plus en plus présent dans le football et les solutions à ce problème majeur : "C’est de la stupidité, ces gens-là n’ont rien à faire dans des stades de football. Je me dis que ce n’est pas la bonne solution. J’y ai réfléchi, mais je me dis que ce n’est pas forcément la bonne solution. Ce serait même une défaite de faire ça, ce serait comme se dire qu’ils ont gagné...".

"Je me suis dit : Je n'ai plus envie de jouer au foot"

L'été dernier, l'ancien milieu du s'était déjà penché sur la question du racisme et comment l'endiguer dans le football en appelant les footballeurs blancs à se mobiliser : "Je vais vous dire le fond de ma pensée: je pense que ce serait bien qu’un grand témoignage émane d’une personne qui ne soit pas de couleur. Ce serait plus marquant. Ce serait génial. On doit tous prendre conscience de ce fléau."

Passé par le Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi a connu l'âge d'or du club de la capitale mais a aussi connu le pire moment de son histoire récente : la remontada face au . Le milieu de terrain français était titulaire lors du match aller et au retour, ayant donc vécu en première ligne la lourde défaite face au Barça. Pourtant, Blaise Matuidi qui est revenu sur cet épisode, ne le considère pas forcément comme le pire de sa carrière.

"Le pire moment de ma carrière ? Non, j'en ai un autre avec l'Euro 2016 mais ça a été dur. À ce moment là, dans le vestiaire, je me suis dit : ''ce n'est pas possible, je n'ai plus envie de jouer au foot !''. J'avais honte de moi-même. Mais c'est le football et il y a eu des supers moments à Paris. Je garde des moments magnifiques et les supporters et les gens qui aiment le club, je pense qu'ils ont un bon souvenir de Blaise Matuidi", a conclu le milieu de terrain.