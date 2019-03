Juventus, Cristiano Ronaldo absent minimum 10 jours

Après s'être soumis à des examens ce jeudi, le joueur portugais a été informé qu'il va manquer au moins deux matches de son équipe.

Cristiano Ronaldo connait la durée de son indisponibilité. Du moins, celle qui a été décrétée par le staff médical de la en faisant preuve d'optimisme dans le verdict délivré. Le Portugais va devoir louper au moins deux rencontres de sa formation, celles prévues contre (30 mars) et (2 avril).

Touché mardi dernier lors du match entre le Portugal et la Serbie en éliminatoires de l'Euro, Ronaldo était rentré directement à Turin pour passer des tests médicaux. Les premiers examens effectués n'avaient pas permis d'avoir une idée fixe sur la gravité de la blessure contractée. Et c'est pourquoi le quintuple Ballon d'Or a été invité ce jeudi à consulter un physiothérapeute du côté de Continassa. Et c'est à l'issue de cette visite que la Juventus a fini par communiquer et dévoiler la période de repos forcée de sa star vedette.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo ratera donc deux rencontres de . Et il n'est pas impossible qu'il fasse une croix sur une troisième dans la foulée. Sa participation au choc contre l' , programmée le 6 avril, demeure pour l'instant incertaine.

Toujours incertain pour le choc contre l'

Vu l'écart qu'il y a sur le premier poursuivant en championnat, les Bianconeri n'en sont pas à trembler à cause de ces défections à venir de CR7 lors des sorties domestiques. En revanche, ce qui les inquiète, c'est de savoir si l'ancien Merengue va pouvoir tenir sa place face à l'Ajax, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Cette première manche du duel face aux Néerlandais se tiendra le 10 avril. Et pour l'instant, rien ne permet donc d'assurer que l'intéressé sera sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena.

Pour rappel, après le match face aux Serbes, Ronaldo s'était confié à propos de sa blessure. Confiant, il avait indiqué qu'il sera bien de la partie lors de ce rendez-vous européen. Plus que jamais, ses admirateurs et les tifosi de la Vieille Dame veulent croire en ce ressenti.