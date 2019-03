La Juventus croise les doigts pour un retour de Cristiano Ronaldo face à l'Ajax Amsterdam

Blessé en sélection lundi soir, l'attaquant portugais sera préservé dans les prochaines semaines par le staff médical des Bianconeri.

Cristiano Ronaldo, après sa blessure contractée lors de - , était plutôt optimiste sur sa guérison qu'il jugeait rapide. "Retour dans une semaine maximum", affirmait-il en zone mixte lundi soir après le match nul de sa sélection (1-1). Dans les rangs de la , on n'affiche pas le même optimisme et l'on préfère ne prendre aucun risque par rapport au retour à la compétition du quintuple Ballon d'Or.

Les premiers examens effectués au Portugal ont en revanche permis de confirmer l'existence d'une blessure. Même si cette dernière est modeste, Tuttosport affirme que les Bianconeri n'ont pas l'intention de prendre de risque compte tenu de la fin de saison qui attend Massimiliano Allegri et son équipe.

Cristiano Ronaldo fera évidemment tout pour être présent dès le 10 avril en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre l' Amsterdam, mais pour le moment, il semble plus réaliste de convenir que son come-back s'effectuera pour le match retour, prévu six jours plus tard à Turin.

Il ratera les trois prochains matches de

L'ancien joueur du , qui s'est reposé à Lisbonne avec son épouse Georgina, rentrera dans la journée à Turin et sera contrôlé par le personnel médical de la Juventus, en contact permanent avec le Portugal. Si l'entourage de Cristiano Ronaldo continue de se montrer positif, la Vieille Dame est très prudente au moins jusqu'à ce que CR7 soit soumis à de nouveaux tests.

Ce qui est certain, c’est que Cristiano Ronaldo ratera les trois prochains matches de contre , et l' après avoir été laissé de côté déjà face à l' et contre le pour se reposer. Pour le moment, dans l’attente de nouveaux examens, la Juventus n’a pas d’autre choix que de croiser les doigts.