Juventus, Allegri annonce le probable retour de Ronaldo contre l'Ajax

L'entraineur de la Juventus a fait savoir samedi soir qu'il y avait de bonnes chances pour que Ronaldo soit rétabli pour le match contre l'Ajax en C1.

Le coach de la , Massimiliano Allegri, a déclaré qu’il était "confiant" quant aux chances de voir Cristiano Ronaldo apte pour affronter l’ mercredi prochain en 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

L’attaquant portugais a manqué la victoire 2 à 1 de la Juve face au Milan AC samedi, de même que les trois derniers matches de Bianconeri depuis sa blessure aux ischio-jambiers alors qu’il était de sortie avec sa sélection portugaise. Cependant, après le classique de de ce week-end à Turin, Allegri avait de bonnes nouvelles pour les supporters de la Juve avant le choc européen de la semaine prochaine.

«Il [Ronaldo] se sent toujours prêt, mais je lui ai dit de se reposer [aujourd'hui]. Nous sommes confiants sur le fait qu'on va compter sur lui face à l'Ajax mercredi ", a déclaré le coach des champions d' à Sky Italia. Des propos qui vont dans le sens de ceux tenus avant le match du week-end et qui étaient déjà résolument optimistes.



Sans le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, la Vieille Dame a quand même réussi à se sortir du piège milanais et ce alors qu'elle était menée au score 1-0 à la pause. Paulo Dybala et Moise Kean ont marqué en deuxième demie, pour permettre aux locaux de renverser les Rossonerri et faire un pas de plus vers un huitième match de suite Scudetto. Le titre sera même acquis si Napoli perdait dimanche contre .

Ronaldo vit sa plus longue absence depuis trois ans

La campagne nationale semble scellée, toutes les attentions et les ambitions de la Juventus sont reportées vers la Coupe d'Europe et la conquête de sa première Coupe aux grandes oreilles depuis 1996. Dans cette optique, la présence de Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur de l'épreuve et auteur d'un match exceptionnel lors du précédent contre l'Atletico, ne serait assurément pas de trop. Pour rappel, face aux Matelassiers, il s'était offert un triplé, sortant les siens d'une situation très mal embarquée après le match aller en . Et au-delà de ce simple constat, le quintuple Ballon d'Or est le meilleur atout offensif de son équipe cette saison, toutes compétitions confondues.

S'il revient contre les Néerlandais, CR7 aura été arrêté pendant quatorze jours exactement. Ce n'est pas beaucoup, mais il s'agit tout de même de sa plus longue absence pour blessure depuis septembre 2016 quand il avait été touché à un ligament.