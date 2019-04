Juventus - Massimiliano Allegri : "Cristiano Ronaldo va mieux. Les signaux sont positifs"

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, s’est montré rassurant vis-à-vis de la présence de Ronaldo face à l’Ajax, mercredi prochain.

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour la ! Car même si la semble d’ores et déjà jouée, avec 18 points d’avance pour les Bianconeri sur leur dauphin napolitain, le choc face au Milan programmé ce samedi (18h), dans le cadre de la 31e journée, devra servir de préparation pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face à l’ Amsterdam, mercredi prochain.

Un rendez-vous auquel devrait finalement participer la star turinoise, Cristiano Ronaldo, blessé avec la sélection portugaise lors de la dernière trêve internationale. En conférence de presse, son entraîneur a parlé de "signaux positifs" pour CR7.

"Cristiano va mieux"

"Cristiano va mieux. À cinq jours de la réception de l’Ajax, il y a des signaux positifs, a déclaré l’ancien coach de l' ce vendredi, ce qui laisse entendre que Ronaldo devrait participer à la rencontre face aux Néerlandais. Il fait de son mieux pour être là, et on espère tous qu’il sera disponible. Par contre, il ne fait pas partie du groupe pour affronter les Rossoneri."

Ronaldo n’était pas l’unique Turinois présent à l’infirmerie, mais celle-ci a plutôt eu tendance à se vider au cours des derniers jours. "Dybala, Mandzukic et Spinazzola sont disponibles pour jouer contre Milan. Khedira, il faut qu’on voit sa condition physique, mais je m’attendais à pire. Douglas Costa devrait être prêt pour l’Ajax. Barzagli, on le récupérera dans dix jours, et Cuadrado un peu plus tard", a précisé Allegri.

L’affaire semblait mal embarquée, mais la Vieille Dame devrait bel et bien pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet pour le choc de Ligue des Champions contre l’Ajax. Même si Ronaldo sera certainement diminué physiquement…