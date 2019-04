Cristiano Ronaldo à la Juventus : Buts, passes décisives, résultats et calendrier en 2018-19

Comment le quintuple Ballon d'Or s'est adapté à sa nouvelle vie en Italie après son transfert si médiatisé du Real ? Goal vous livre ses statistiques.

Cristiano Ronaldo est arrivé à la avec la réputation d'être l'un des buteurs les plus accomplis de tous les temps et cela fait que de grandes attentes ont accompagné sa venue dans le Piémont.

Les champions de ont jugé bon de débourser 100 millions d'euros pour le joueur âgé de 33 ans et ce pour de nombreuses raisons, mais son principal atout est son incroyable capacité à trouver le fond des filets.

Le bilan de Ronaldo au cours de sa carrière est épique. Avant son arrivée à Turin, il avait inscrit 658 buts en 915 matchs en club, dont 450 lors de ses 438 matchs au . Le phénomène portugais a remporté le Soulier d'Or européen à quatre reprises et s'est imposé à sept reprises comme meilleur buteur de la .

L'habitude de récolter de tels honneurs n'abandonne pas simplement un joueur du jour au lendemain et le poids de l'anticipation repose fermement sur les épaules de Ronaldo en .

Avec la campagne 2018-19 en cours, Goal vous tient au courant de toutes les statistiques de Ronaldo pour la Juve cette saison, y compris les buts, les passes décisives et encore plus encore.

Les stats de Cristiano Ronaldo à la Juventus

S'il n'a pas immédiatement trouvé le chemin des filets en , Ronaldo n'a pas beaucoup tardé pour retrouver le top de sa forme sous le maillot bianconero.

Il ne lui a fallu que quatre matches, et 320 minutes, pour trouver la faille et le faire même à deux reprises lors de la victoire de la Vieille Dame contre . Il s'est bien rattrapé après être resté muet face à Chievo, la et .

"Je voulais vraiment marquer ces premiers buts et je suis heureux d'avoir trouvé le chemin des filets", avait déclaré Ronaldo, soulagé, à Mediaset après l'ouverture de son compteur. C’est le football. Ce qui est important, c’est que l’équipe gagne. Bien sûr, j’étais un peu tendu avec toutes les discussions sur le Real Madrid et je n’ai pas marqué de but, mais je remercie mes coéquipiers de me soutenir depuis le début. Je savais que je travaillais bien et que ce n'était qu'une question de temps. Je m'adapte bien au football italien."

Les débuts de Ronaldo en Ligue des Champions avec la Juventus contre Valence se sont mal déroulés avec une expulsion qui a laissé la star désemparée. Mais le Portugais a bien rebondi en se monrant décisif contre le week-end suivant.

Le joueur de 33 ans a marqué son premier but en Ligue des champions le 7 novembre contre , une superbe frappe victorieuse qui a été vaine au final. Les hommes de Jose Mourinho ont riposté vers la fin pour s'imposer finalement 2-1.

Son 14e but en Serie A a été disputé à la fin du mois de décembre contre , ce qui en a fait le joueur portugais ayant signé le plus grand nombre de buts avec le prestigieux club italien depuis Rui Barros.

Il a ensuite réussi un coup du chapeau face à l'Atletico, ancien rival de la ville de Madrid, à l'occasion du match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Ses trois buts ont été décisif pour un succès 3-2 sur l'ensemble des deux confrontations.

Les matches et les statistiques de Cristiano Ronaldo avec la Juventus

Date Match Buts Passes décisives Aou 18 Chievo 2-3 Juventus 0 0 Aou 25 Juventus 2-0 Lazio 0 1 Sep 1 Parma 1-2 Juventus 0 0 Sep 16 Juventus 2-1 Sassuolo 2 0 Sep 19 Valencia 0-2 Juventus 0 0 Sep 23 Frosinone 0-2 Juventus 1 0 Sep 26 Juventus 2-0 Bologna 0 0 Sep 29 Juventus 3-1 Napoli 0 0 Oct 6 2-0 Juventus 1 0 Oct 20 Juventus 1-1 1 0 Nov 3 Juventus 3-1 0 1 Nov 7 Juventus 1-2 Manchester United 1 0 Nov 11 0-2 Juventus 1 0 Nov 24 Juventus 2-0 1 0 Nov 27 Juventus 1-0 Valencia 0 1 Dec 1 0-3 Juventus 1 0 Dec 7 Juventus 1-0 0 0 Dec 12 2-1 Juventus 0 1 Dec 15 0-1 Juventus 1 0 Dec 22 Juventus 1-0 Roma 0 0 Dec 26 2-2 Juventus 1 0 Dec 29 Juventus 2-1 Sampdoria 2 0 Jan 12 Bologna 0-2 Juventus 0 0 Jan 16 Juventus 1-0 Milan 1 0 Jan 21 Juventus 3-0 Chievo 0 0 Jan 27 Lazio 1-2 Juventus 1 0 Jan 30 Atalanta 3-0 Juventus 0 0 Feb 2 Juventus 3-3 Parma 2 1 Feb 10 Sassuolo 0-3 Juventus 1 1 Feb 15 Juventus 3-0 Frosinone 1 1 Feb 20 Atletico Madrid 2-0 Juventus 0 0 Feb 24 Bologna 0-1 Juventus 0 0 Mar 3 1-2 Juventus 0 0 Mar 8 Juventus 4-1 Udinese 0 0 Mar 12 Juventus 3-0 Atletico Madrid 3 0 Mar 31 Juventus 1-0 0 0

Les cinq prochains matches de la Juventus

Date Match Competition April 6 Juventus vs Milan Serie A April 10 vs Juventus Ligue des Champions April 13 SPAL vs Juventus Serie A April 16 Juventus vs Ajax Ligue des Champions April 20 Juventus vs Fiorentina Serie A

Goal mettra à jour ce contenu régulièrement pour que vous soyez au courant des dernières statistiques de Ronaldo avec la Juventus.

Dernière mise à jour : le 2 avril 2019.