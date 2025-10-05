Juventus - AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Alors que la Juventus se prépare à affronter l'AC Milan, les passionnés de football auront plusieurs options pour suivre le match en direct. En parallèle, ceux qui souhaitent parier sur ce clash peuvent consulter les meilleurs sites de paris sportifs pour optimiser leurs chances de réussite et de plaisir.

Ce n'est pas un entraîneur comme les autres qui se présentera sur le banc visiteur de l'Allianz Stadium ce dimanche soir. C'est Massimiliano Allegri, l'architecte de tant de triomphes de la Juventus, qui revient à Turin à la tête de son nouveau projet, l'AC Milan. Bien plus qu'un simple choc pour la première place de la Serie A, ce match est une confrontation directe avec son propre et glorieux héritage.

Allegri, un face-à-face avec son passé

Cinq Scudetti, quatre Coupes d'Italie, deux finales de Ligue des Champions : le nom d'Allegri est gravé dans l'histoire de la Juventus. Son retour en tant qu'adversaire déchaîne les passions en Italie et représente un rendez-vous personnel, un face-à-face symbolique avec le club qu'il a porté au sommet. Il doit maintenant prouver qu'il peut construire une nouvelle dynastie avec le grand rival milanais.

Getty Images

Un Milan conquérant face à une Juve en plein doute

Sur le terrain, les dynamiques actuelles sont diamétralement opposées. L'AC Milan, leader de Serie A, arrive en pleine confiance, porté par quatre victoires consécutives et un milieu de terrain royal composé de Luka Modrić et d'un autre revenant, l'ancien turinois Adrien Rabiot. À l'inverse, la Juventus, bien qu'invaincue en championnat, est en plein doute après une série de quatre matchs nuls toutes compétitions confondues et montre des signes de fébrilité inhabituels.

Une "partie d'échecs" sur fond de tensions

Ce choc au sommet s'annonce comme une véritable "partie d'échecs" tactique entre deux systèmes de jeu en miroir. Mais comme souvent entre ces deux géants du football italien, le match se jouera aussi sur les nerfs. Dans un contexte alourdi par les polémiques arbitrales passées et le boycott annoncé des ultras milanais, la pression sera immense. Pour Allegri, l'occasion est unique de frapper un grand coup. Pour la Juve d'Igor Tudor, la défaite à domicile est interdite.

Sur quelle chaine suivre le match Juventus - AC Milan ?

Voici les différentes chaines et plateformes proposant la diffusion de ce match dans le monde.