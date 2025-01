Juventus - AC Milan : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos probables

Juventus FC vs Milan AC

Comment regarder le match de la Super Coupe entre la Juventus et l'AC Milan, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur l'équipe.

Deux géants du football italien s’affrontent ce vendredi en demi-finale de la Supercoppa Italiana. À Riyad, la Juventus, détentrice de la Coppa Italia, défie l’AC Milan, vice-champion de Serie A. Ce choc marque également le premier grand test de Sergio Conceição, nouvel entraîneur des Rossoneri, qui affronte l’équipe où évolue son propre fils.

Juventus : entre quête de trophées et pression sur Thiago Motta

La Juventus aborde cette compétition avec un palmarès historique impressionnant, ayant remporté la Supercoppa à neuf reprises. Pourtant, les Bianconeri connaissent une saison contrastée. Sous la direction de Thiago Motta, qui a pris les rênes cet été, la Juve peine à convaincre en Serie A malgré une série de 18 matchs sans défaite.

Le récent match nul 2-2 contre la Fiorentina, avec un doublé de Khephren Thuram, illustre leur incapacité à s’imposer régulièrement. Bien placés pour atteindre les phases finales de la Ligue des champions et qualifiés pour les quarts de la Coppa Italia, les Turinois restent sous pression. Thiago Motta sait qu’un trophée est impératif cette saison pour satisfaire les attentes.

Milan, un nouvel élan avec Conceição

Côté Milan, la transition est en marche. Paulo Fonseca, arrivé en même temps que Motta à la Juventus, n’a pas résisté à des résultats décevants et à la colère des supporters. Le club, désormais huitième de Serie A, a fait appel à Sergio Conceição, ancien entraîneur du FC Porto, pour redresser la barre.

Conceição hérite d’un groupe à 14 points du leader, l’Atalanta, mais peut compter sur des individualités comme Tijjani Reijnders, brillant cette saison avec 11 contributions décisives. Avant de se relancer en championnat, Milan a l’opportunité de redorer son blason en Supercoupe, une compétition qu’il a remportée sept fois dans son histoire.

Ce duel entre deux équipes en quête de rédemption s’annonce intense et pourrait donner le ton pour la seconde partie de leur saison respective. L’enjeu est clair : un billet pour la finale, lundi prochain, contre l’Inter ou l’Atalanta.

Sur quelle chaine suivre le match Juventus - Milan AC ?

La rencontre entre la Juventus et l'AC Milan, comptant pour les demi-finales de la Supercoupe d'Italie, n'est diffusée sur aucune chaine TV française. Il vous est en revanche possible de suivre le match en streaming, via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les jeux avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi de Juventus - AC Milan

Le match Juventus contre AC Milan se jouera au Parc Al Awaal à Riyad, Arabie Saoudite.

Le coup d'envoi sera donné à 20h, heure française.

Infos des deux équipes

Infos de l'équipe de Juventus

La Juventus sera sans Timothy Weah, Arkadiusz Milik et Gleison Bremer, qui sont écartés en raison de blessures. Kenan Yildiz, qui est entré en jeu contre la Fiorentina, devrait débuter aux côtés de Dusan Vlahovic en attaque. Vlahovic reste une figure clé pour la Juventus, ayant inscrit trois buts lors de ses cinq dernières sorties. À l'arrière, Pierre Kalulu devrait conserver sa place.

Infos de l'équipe AC Milan

L'AC Milan s'est séparé de Paulo Fonseca le 30 décembre, amenant l'ancien entraîneur de Porto Sérgio Conceição comme nouvel entraîneur-chef. Conceição a signé un contrat le maintenant à la tête de l'équipe jusqu'à la saison 2026. Cependant, ses débuts à ce poste comportent un défi, car le meilleur buteur de l'équipe, Christian Pulisic, reste indisponible. Pulisic, qui avait initialement subi une blessure au mollet lors d'un match le 6 décembre, a maintenant subi un nouveau contretemps avec un problème à la cheville tout en se remettant de la blessure initiale.

Les Rossoneri doivent également faire face à d'autres contretemps liés aux blessures, car Rafael Leao et Ruben Loftus-Cheek sont out. En leur absence, Alvaro Morata pourrait faire équipe avec Tammy Abraham en attaque, tandis que Tijani Reijnders continuera à évoluer au milieu de terrain. Reijnders est en pleine forme, ayant inscrit cinq buts lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues.

