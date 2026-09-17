Le NEC lance sa campagne de Ligue Europa jeudi soir face à la Juventus, que les bookmakers désignent comme la grande favorite pour remporter la compétition. Sur le papier, la Vieille Dame reste une puissance du football européen, mais le spécialiste de la Serie A Wesley Victor Mak voit suffisamment d’opportunités pour que le NEC crée la surprise à Turin.

Mak, qui travaille pour l’entreprise de statistiques Opta, porte la Juventus dans son cœur depuis de longues années et essaie d’assister à un match à domicile à chaque saison. Actuellement, il y a cependant peu de raisons de se réjouir pour un supporter du club italien.

Début de saison raté

« Sept points en quatre matches, c’est bien l’un des plus mauvais débuts de saison depuis le titre de la Juve en 2019/20. La seule fois où c’était pire, c’était lors du premier retour d’Allegri comme entraîneur, avec deux points pris en quatre matches », se souvient Mak. « Il n’y a toujours pas vraiment d’idée claire. Ces trois dernières années, des entraîneurs ont à chaque fois été limogés en cours de saison parce que ça ne fonctionnait pas. L’an dernier, c’était Igor Tudor. Avant lui, Thiago Motta et avant cela Massimiliano Allegri. »

« Normalement, la Juve était justement un club très calme. En réalité, il n’y avait presque jamais de licenciement d’entraîneur en cours de saison, et maintenant, tout à coup, trois fois de suite. Après la nomination de Luciano Spalletti en octobre 2025, on s’attendait quand même à voir une ligne directrice dans le jeu, une philosophie de football claire. Cela ne s’est déjà pas vraiment vu la saison passée. À deux matches de la fin, la Juve est soudainement passée de la troisième à la sixième place, ratant ainsi la Ligue des champions. »

Cette saison non plus, il n’y a pas vraiment de ligne directrice dans le jeu de la Juve, explique Mak. « Le week-end dernier, la Juve a joué contre Sassuolo. On a vu que dès qu’ils affrontent une équipe moderne qui ose jouer, ils sont immédiatement en grande difficulté. Sassuolo est un adversaire que la Juventus doit pouvoir battre facilement sur le papier, mais pendant soixante minutes, ils se sont contentés de faire tourner le ballon. »

Après que Sassuolo a réussi à débloquer la situation au milieu de la seconde période, le duel de Serie A s’est finalement emballé. Le remplaçant Edon Zhegrova a remis la Juve à hauteur en fin de match, avant que Sassuolo ne reprenne l’avantage à la 89e minute.

Avec un deuxième but, Zhegrova pensait encore offrir un point à la Juve dans le temps additionnel, mais tout a finalement tourné court dans les toutes dernières secondes. Ironie du sort, c’est le joueur prêté par la Juve Vasilije Adzic qui a profité de la défense amateur des visiteurs pour offrir à Sassuolo les trois points.

Une longue liste de blessés

« Après le match, Spalletti a indiqué que sa consigne était de partir à fond à la recherche du 2-3, mais on ne peut tout simplement pas dire que c’est un grand club. Tout repose sur des hasards », conclut Mak. Ce qui n’aide pas non plus, ce sont les nombreuses blessures. Kenan Yildiz, le capitaine Manuel Locatelli et Képhren Thuram sont de toute façon indisponibles pour une longue durée et ont cruellement manqué ces dernières semaines.

« Yildiz est de loin le meilleur joueur de l’effectif, mais il sera absent jusqu’à fin novembre à cause d’une petite fracture au pied. Locatelli est le capitaine. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan de lui, mais faute de mieux, c’est quand même un joueur appréciable à aligner. Il souffre d’une déchirure du ménisque et ne rejouera plus cette année civile. »

La Juve doit espérer que Weston McKennie et Andrea Cambiaso, absents lors des derniers matches en raison de blessures, soient suffisamment en forme pour le duel face au NEC. Mak se montre toutefois pessimiste. « Ils s’entraînent davantage avec le groupe. Il est possible qu’ils figurent dans le groupe pour le match. En revanche, j’ai du mal à imaginer qu’ils débutent tous les deux. Peut-être qu’ils pourront entrer pour les vingt dernières minutes. »

Mak est également loin d’être satisfait de la politique de transferts de la Vieille Dame. « Les seuls milieux de terrain qu’ils ont actuellement, ce sont Douglas Luiz et Teun Koopmeiners. Tous les deux étaient déjà censés pouvoir partir lors des deux derniers mercatos estivaux. En tant que supporter de la Juve, ça n’a rien de réjouissant. »

La Juventus doit surtout espérer que le défenseur brésilien Bremer retrouve son niveau habituel. « Il est généralement assez solide, mais contre Sassuolo, il a aussi commis quelques erreurs. Si on regarde la régularité de ses performances, McKennie est le meilleur joueur susceptible de jouer contre le NEC. Mais il revient donc tout juste d’une blessure. »

« Les milieux de la Juve jouent sans confiance »

Alors que le NEC, sous les ordres de Dick Schreuder, propose semaine après semaine un football identifiable et attrayant, la Juve dépend cette saison surtout d’éclairs individuels en attaque. « Le plan tactique me donne l’impression d’être le suivant : donnez le ballon à l’un des ailiers », explique Mak. « Francisco Conceição joue ailier droit et à gauche, on retrouve Kerim Alajbegovic, 18 ans, acheté à Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros. »

Surtout si le NEC met un pressing enthousiaste, il a du mal à imaginer que la Juve puisse s’en sortir facilement. « Les milieux jouent sans confiance et les défenseurs préfèrent en réalité ne pas avoir le ballon. »

Mak pense que le NEC doit être capable d’obtenir un bon résultat à Turin. Il estime peu probable que la Juve balaie très facilement les Nijmégois. « Bien sûr, la Juve a davantage de qualité individuelle, mais le sentiment collectif sera bien meilleur du côté du NEC. Dimanche dernier, il n’y avait pas un seul joueur de champ italien titulaire à la Juve, et aussi peu de garçons qui ont vraiment un lien avec le club. »

« Bremer est le seul à avoir bien performé et dans les buts, il y a Guglielmo Vicario, qui était supporter du club dans son enfance. Quand on voit aussi toutes les critiques reçues par Douglas Luiz, Teun Koopmeiners et tous les autres joueurs ces dernières années parce qu’ils ne jouent pas bien… Cela ne crée pas non plus une très bonne atmosphère au sein du club. »

La Juve compte actuellement trois joueurs sous contrat avec un passé en Eredivisie. En revanche, celui qui ne jouera en tout cas pas une minute contre le NEC, c’est Arkadiusz Milik. L’ancien de l’Ajax n’a pas été inscrit par la Juve pour la Serie A et la Ligue Europa. « Je crois qu’il s’est rompu les ligaments croisés deux fois lors des trois dernières années. On a encore regardé s’il pouvait partir dans un club du Golfe, mais cela n’a finalement pas abouti. Milik est encore sous contrat à la Juve aujourd’hui comme une sorte de goodwill. »

Teun Koopmeiners, en revanche, est attendu dans le onze de départ. L’international néerlandais a régulièrement joué comme défenseur central la saison dernière. En raison des nombreuses blessures au milieu, il devra probablement assurer l’équilibre jeudi soir avec Douglas Luiz.

Mak serait surpris si Koopmeiners parvenait à porter la Juve contre le NEC. « Il a marqué il y a deux semaines contre Parme. C’était en fait son premier fait d’armes depuis le match de Ligue des champions contre Galatasaray, quand il a marqué deux fois par accident. En dehors de ça, il n’est que l’ombre du Koopmeiners que nous avons vu à l’Atalanta. Là-bas, il marquait régulièrement de loin et on le voyait partout sur le terrain pendant quatre-vingt-dix minutes. À la Juve, on a parfois l’impression que Koopmeiners se dit : je n’ai aucune idée de ce que je dois faire ici. »

Mak apporte tout de même une nuance. « Il y a très peu de joueurs qui quittent l’Atalanta et réussissent ailleurs. J’ai aussi le sentiment que beaucoup de joueurs n’arrivent plus à atteindre leur niveau habituel dès qu’ils jouent à la Juve. Il n’y a pas vraiment d’explication. On l’a un peu vu par le passé avec Matthijs de Ligt. Et la saison dernière avec des joueurs comme Jonathan David et Loïs Openda, qui sont pourtant de très bons joueurs. David et Openda retrouvent “tout simplement” facilement le chemin des filets dans leurs nouveaux clubs, l’Atlético de Madrid et l’Olympique Lyonnais. »

Conceição peut-il faire mal au NEC ?

Francisco Conceição pourrait éventuellement faire la différence pour la Juve contre le NEC jeudi soir. L’ailier portugais ne s’est pas totalement imposé à l’Ajax et s’est vite montré malheureux à Amsterdam. Conceição a finalement relancé sa carrière au FC Porto, ce qui lui a valu un transfert de premier plan à la Juve, où il est devenu un titulaire indiscutable.

Son rendement laisse toutefois encore un peu à désirer. La saison dernière, il n’a inscrit que 3 buts et délivré 5 passes décisives en 31 matches de Serie A. « Si Conceição gagne dix pour cent en précision dans ses frappes, il peut atteindre les doubles chiffres », estime Mak. « En 2026, il a déjà touché six fois le poteau ou la barre. C’est encore un peu un joueur de moments, qui dribble très bien et qui est rapide. Conceição est un gros travailleur et défend désormais aussi avec enthousiasme. C’est actuellement de lui que vient le plus grand danger. Mais sans rendement, cela ne sert évidemment pas à grand-chose non plus. »

Il sera intéressant de voir comment la Juve abordera ce match contre le NEC jeudi. Randal Kolo Muani est l’avant-centre numéro un, mais Spalletti choisira peut-être Nick Woltemade, prêté par Newcastle United. En tout cas, Mak applaudirait ce choix. « Kolo Muani ne convainc pas du tout pour le moment. Woltemade est entré un quart d’heure pour ses débuts. C’était plutôt correct. Il est un peu meilleur pour conserver le ballon. Face à un NEC qui presse haut, Woltemade semble aussi une meilleure option, d’autant que la Juve a naturellement suffisamment de vitesse sur les ailes. »

Juventus vulnérable derrière

Pour la Juve, face au NEC, l’essentiel sera surtout de ne pas concéder trop de tirs cadrés. « Ils concèdent peu d’expected goals. Le seul problème, c’est qu’à chaque fois qu’un ballon est cadré, il finit directement au fond. C’était déjà le cas la saison dernière. À l’époque, Michele Di Gregorio gardait les buts. C’était un gardien assez mauvais. À seize reprises, le premier tir cadré d’un adversaire a immédiatement abouti à un but encaissé. Ce sont des statistiques hallucinantes. »

Selon Mak, son successeur Vicario est un peu plus solide. « Mais contre Milan, le premier tir cadré contre la Juve a encore fait mouche immédiatement et sur le terrain de Sassuolo, il a donc dû encaisser trois buts alors qu’ils n’ont cadré que six fois. »

Mak se demande aussi si la Juve parviendra à contenir l’attaque du NEC. Alors qu’en Serie A les défenseurs ont souvent des adversaires directs qu’ils peuvent neutraliser, Bryan Linssen va beaucoup dézoner, tandis que Clement Bischoff et Dusan Tadic repiqueront aussi parfois de l’aile vers l’intérieur.

« Normalement, en Serie A, ils mettent Bremer sur un avant-centre. Dans l’ensemble, cela se passe bien. Dans les duels physiques, il en sort presque toujours vainqueur, mais s’il doit aussi parcourir de très grandes distances sur le terrain pour suivre un joueur mobile, cela devient nettement plus compliqué. »

En fidèle supporter, Mak espère naturellement une victoire de la Juve, mais selon lui, ce ne sera pas simple. « Je ne m’attendrais certainement pas à un succès facile. Si la Juve gagne, ce sera grâce à sa pure qualité ou parce que le NEC jouera avec un peu de tension dans les jambes. Pour beaucoup de joueurs, ce sera évidemment la première fois qu’ils disputent la Ligue Europa dans un grand stade. »

« La saison dernière, le NEC a été un peu meilleur que prévu. Ils ont marqué 77 fois à partir de 64 expected goals. C’est une surperformance assez importante. Cette saison, ils sont en réalité très proches de cette ligne. Si le NEC parvient à atteindre contre la Juve le niveau qu’il a montré l’an dernier, alors un résultat à Turin est certainement possible. »



