Juve, Agnelli assure que Ronaldo "va bien" et veut être prudent

Le président de la Juve a été rassurant concernant la condition physique de Cristiano Ronaldo.

La condition de Ronaldo inquiète les supporters de la , Agnelli tente de rassurer les esprits.



"Aujourd'hui, le champion fait la différence et les joueurs sont prêts à le suivre comme l'équipe en général. Le but est de comprendre ce que veulent les fans dans le futur. S'il revenait pour l' ? Ronaldo va bien mais il faut être prudent, nous le protégerons d'ici la fin de la saison parce que c'est plus important que de penser à un match. "