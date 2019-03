Ac Milan - Inter Milan : San Siro pourrait être démoli

Les deux clubs de Milan se dirigent vers la construction d'une nouvelle enceinte partagée, menaçant San Siro de démolition.

L' et l' ont fait un pas de plus vers le destruction de San Siro et la construction d'une nouvelle enceinte commune à Milan.

Selon la Gazetta Dello Sport, Nerazzuri et Rossoneri seraient désormais d'accord sur cette option, alors que les dirigeants de l'Inter se montraient plutôt réticents dans un premier temps. C'est en effet l'AC Milan qui est à l'origine de ce projet, alors que l'Inter préférait plutôt envisager une rénovation du stade actuel.

Les Intéristes seraient donc désormais convaincus. Les deux clubs espèrent pouvoir emménager dans leur nouveau stade pour la saison 2022-2023, ou au plus tard la saison suivante. Pour cela, les deux clubs vont devoir présenter un plan conjoint à la mairie de Milan d'ici la fin du mois d'avril. Un formalité qui pourrait être réglée dès la semaine prochaine.

"Être propriétaires d’un stade est fondamental. L’Inter et Milan agissent ensemble. Nous avons encore du travail à faire, mais le temps est venu. Bientôt, nous communiquerons à la municipalité quel sera le choix partagé. Milan a besoin d’un stade à la hauteur des principales villes européennes", expliquait récemment Alessandro Antonello, dirigeant de l'Inter, lors de la dernière réunion de l'ECA (Association Européenne des Clubs). La construction d'un nouveau stade revêt en effet un enjeu économique majeur, dans un contexte où de nombreux grands d'Europe ont déjà franchi le pas, à l'image de la Juve, propriétaire du Stadium, inauguré en 2011.

L'avenir de San Siro passera donc entre les mains du maire de la ville, Giuseppe Sala, qui préférait lui l'option d'une rénovation de l'enceinte existante. Le stade San Siro, également connu sous le nom de Giuseppe Meazza, a été inauguré 1926 et était initialement l'enceinte de l'AC Milan, avant d'accueillir également le voisin intériste à partir de 1947.

En attendant, les deux équipes retrouveront San Siro dans les prochaines semaines, alors qu'elles sont au coude à coude en championnat, à la lutte pour une place pour la prochaine . L'Inter a doublé son grand rival en remportant le derby juste avant la trêve internationale (3-2) et possède deux points d'avance. Les intéristes accueilleront la Rome ce dimanche (20h30), tandis que les Rossoneri joueront leur prochaine rencontre en déplacement, sur la pelouse de la , samedi (20h30).