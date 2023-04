Justice – Pierre Ménès condamné à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle

Ce mercredi 19 avril 2023, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict concernant les accusations portées à l'encontre de Pierre Ménès.

De quoi était accusé Pierre Ménès ?

Pierre Ménès était accusé de trois agressions sexuelles. La première par une hôtesse du Parc des princes lors du match PSG-Nantes le 20 novembre 2021 et les deux autres par deux vendeuses de la boutique Nike des Champs-Élysées en 2018.

Pour ces accusations, le parquet avait requis huit mois de prison avec sursis et 6 000 euros d'amende.

Quel est le verdict du tribunal ?

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Pierre Ménès à deux mois de prison avec sursis pour l'une des trois accusations. Il s'agit de l'une des deux vendeuses de la boutique Nike.

Pierre Ménès a ainsi été reconnu coupable pour une partie des faits : l'entrelacement de ses mains avec la victime a minima « corroboré par les retranscriptions des vidéos » selon le président de la 24e chambre. Quant au reste, il existait un « doute conséquent » empêchant d'entrer « en voie de culpabilité », a-t-il ajouté.

La peine infligée à Pierre Ménès s'accompagne d'un an d'inéligibilité. L'ancien journaliste de Canal+ et de M6 échappe cependant à une amende et son identité n'a pas été inscrite au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Pour les deux autres accusations, Pierre Ménès a bénéficié de deux relaxes intégrales : la première concernant l'hôtesse du Parc des princes et la deuxième pour une des deux vendeuses de la boutique Nike des Champs-Elysées.

Pierre Ménès va-t-il faire appel ?

A priori oui. Les avocats de Pierre Ménès, Mes Caroline Wassermann et Arash Derambarsh, devraient réclamer une relaxe totale.

« Le tribunal nous a écoutés, nous a donné le temps et notre client est relaxé à 95 % des faits qui lui étaient reprochés. Notre client n'a jamais commis, de façon intentionnelle, la moindre infraction sexuelle, Nous condamnons fermement le tribunal médiatique qui a détruit la vie d'un homme. On en a fait beaucoup pour rien », ont expliqué ses avocats aux journalistes à la sortie du tribunal.

Pierre Ménès, qui n'a pas assisté à son procès, est « très fatigué » selon ses avocats.