Justice : Huit mois de prison requis contre Pierre Ménès !

Ce mercredi, Pierre Ménès se présentait devant le tribunal correctionnel de Paris afin de répondre aux accusations d'agressions sexuelles.

Pierre Ménès était présent ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris. L'ancien consultant Çanal +, qui a été écarté par la chaîne il y a près de deux ans, est en effet accusé d'agression sexuelle sur une hôtesse du Parc des Princes en 2021 ainsi que deux vendeuses de la boutique Nike des Champs Élysées en 2018. Si les plaignantes ne se sont pas présentées au tribunal ce mercredi, Ménès était bel et bien présent pour se défendre de ses accusations, malgré son état physique après une amputation de deux orteils.

Un coup monté pour Ménès

L'homme âgé de 59 ans a d'ailleurs crié au complot et à un coup monté de la part des trois plaignantes. "Elles ne veulent pas être confrontées à leur mensonge. C'est un coup monté. Après ce que j'ai vécu à Canal, il fallait me donner le coup de grâce", a-t-il lancé.

De son côté, la procureur a requis huit mois de prison avec sursis et une amende s'élevant à 10 000 euros. "On est là pour clarifier ce qui relève des rapports sociaux admissibles et du droit pénal. On a bien plusieurs gestes à connotation sexuelles qui convergent et qui ont bien eu lieu (au magasin Nike). (...) Je ne vois pas d'impossibilité matérielle à ce que ce geste ait eu lieu", a-t-elle expliqué dans des propos retranscris par L'Équipe. La décision finale devrait être rendue le 19 avril 2023.