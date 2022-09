Justice : Naples ne pourra plus jouer avec son maillot collector Maradona

Les enfants de Maradona ont remporté leur bataille judiciaire contre l'ancien représentant de leur père qui avait vendu ses droits à l'image à Naples.

En novembre 2021, le Napoli a mis en vente un maillot collector à l'effigie de Diego Maradona. Le club napolitain souhaitait ainsi rendre hommage au meilleur joueur de son histoire, décédé le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans.

NAPLES DÉVOILE UN MAILLOT COLLECTOR POUR RENDRE HOMMAGE À MARADONA

Le hic, c'est que les cinq enfants de Diego Maradona ont porté plainte contre l'ancien représentant du joueur, Stefano Ceci, qui avait cédé les droits à l'image de l'ancien joueur pour 23 000 euros au Napoli.

La famille de Maradona a ainsi intenté une action en justice car elle n'avait pas donné son accord et a obtenu une injonction pour bloquer la distribution et l'utilisation de l'image de Diego Maradona sous toutes ses formes, y compris sur les maillots. Ils ont également demandé à récupérer l'argent généré par les ventes de ce maillot spécial soit environ 450 000 euros.

« Le maillot en l'honneur de mon père est une source de fierté, mais je suis déçu par le manque de considération du Napoli. Nous, héritiers légitimes, n'avons pas été impliqués et n'avons jamais consenti à cette opération. L'autorisation a été signée par Stefano Ceci, qui était le manager de mon père. Mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi et nous, héritiers, sommes les seuls à pouvoir signer ce type d'autorisation », avait expliqué Diego Armando Maradona Jr à l'agence Adnkronos en novembre 2021.

Dans son verdict, le juge Paolo Andrea Vassallo, du tribunal de Naples, explique que l'accord conclu entre Ceci et le Napoli porte préjudice aux intérêts des enfants de Maradona concernant l'utilisation de l'image de leur père.

Le juge a également ordonné la saisie de 150 000 euros sur le compte de Ceci.

Quant au Napoli, cette décision n'aura finalement aucune conséquence : les Napolitains ont joué avec le maillot « Maradona » uniquement lors de la saison 2021-2022 et pour la saison actuelle, aucun de ses maillots n'est à l'effigie du « Pibe de oro ».