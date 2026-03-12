Julian Alvarez, la très bonne nouvelle pour le PSG

Mardi, interrogé sur son avenir au club la saison prochaine, Alvarez n'a donné aucune garantie, ce que beaucoup ont interprété comme un signe qu'il serait ouvert à un départ. Depuis neuf mois, des rumeurs circulent sur l'intérêt du FC Barcelone pour le recruter afin de remplacer Robert Lewandowski cet été, dont le contrat arrive à échéance.





L'Atlético de Madrid ne vendra pas Julian Alvarez au FC Barcelone.





Cependant, la décision ne leur appartient pas. Selon Sport, l'Atlético de Madrid ne conclura aucun accord avec le FC Barcelone pour Alvarez. Le club est frustré par les tentatives répétées du FC Barcelone de manifester son intérêt auprès de l'attaquant argentin, et par les manœuvres de l'entourage de ce dernier pour entretenir les rumeurs de transfert.





De son côté, le FC Barcelone sait que sa seule chance de conclure le transfert repose sur la volonté d'Alvarez de partir. Même si Alvarez a laissé la porte ouverte à un départ, une déclaration plus ferme serait nécessaire à leurs yeux, ce qui semble peu probable. De plus, les relations avec le directeur sportif Mateu Alemany sont tendues depuis le remplacement de Laporta par Deco, et le FC Barcelone explore d'autres pistes, anticipant des difficultés pour conclure un accord.





Une offre colossale de Premier League pourrait relancer les négociations.





Selon leur article, l'Atlético de Madrid pourrait envisager une offre d'environ 150 millions d'euros, si elle émanait d'un club de Premier League. Arsenal et Chelsea ont manifesté leur intérêt pour Alvarez, mais on ignore encore s'ils seraient prêts à débourser une telle somme. Cela représenterait le double du prix d'achat initial, hors bonus.





Cependant, l'Atlético de Madrid n'a aucune intention de vendre son attaquant vedette et souhaite conserver Alvarez. Sous contrat jusqu'en 2029, Alemany a l'intention de lui proposer une prolongation.