Jules Koundé fracasse Rothen et Larqué sur la tenue des Bleus

Israël vs France

Défenseur de l’équipe de France, Jules Koundé n’en peut plus des critiques abondantes depuis le style d’Ibrahima Konaté pour rallier Clairefontaine.

Alors que Jules Koundé était reconnu pour les tenues extravagantes à chaque rassemblement des Bleus à Clairefontaine, c’est Ibrahim Konaté, qui a ravi la vedette au défenseur du FC Barcelone, lundi, à son arrivée. Le défenseur de Liverpool était avec un ensemble de la maison Kenzo, le visage dissimulé sous une sorte de capuche zippée de couleur jaunâtre.

Rothen et Larqué dézinguent la tenue des Bleus

Deux anciens internationaux français, Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué, ne sont pas d’accord avec le style de certains Bleus actuellement en rassemblement pour défier Israël ce jeudi soir. Dans l’émission Rothen s’enflamme, les deux ex-joueurs s’en prennent notamment à la tenue d’Ibrahima Konaté, profitant pour critiquer également Koundé. « C’est un cirque monumental. C’est incroyable d’accepter ça quand tu es Didier Deschamps (…) C’est un défilé », a lancé Jérôme dans son émission.

Ancien milieu offensif du PSG et de Saint-Etienne, Jean-Michel Larqué partage l’avis de l’ancien joueur du PSG et de Monaco. « C’est symptomatique des préoccupations de ces garçons-là. Il fait beau, vous arrivez en survêtement. Il ne fait pas beau, vous arrivez en survêtement avec la parka par-dessus. Aujourd’hui, ce qui est préoccupant, ce n’est pas eux, qui arrivent à Clairefontaine pour représenter l’équipe de France et pour enfiler le maillot de l’équipe de France. C’est que leur première préoccupation avant d’arriver à Clairefontaine est de savoir comment ils vont se déguiser ! », a soutenu Larqué.

Koundé en a marre, il promet du lourd

Dépassé par les critiques des deux anciens milieux de terrains des Bleus, Jules Koundé sort de son mutisme. A travers son compte officiel X (anciennement Twitter), l’arrière droit du FC Barcelone s’est moqué des avis des deux ex-Bleus devenus consultants.

« Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix.. Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut M. Larqué », a écrit l’ancien du FC Séville en réponse au post de Rothen s’enflamme.