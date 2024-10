"Ça va être la guerre entre toi et moi", Ibrahima Konaté ne se cache plus

Ibrahima Konaté veut ravir la vedette à Jules Koundé à travers la mode en Equipe de France. Le défenseur des Bleus déclare la guerre à son coéquipier.

Ce lundi, Ibrahima Konaté s’était fait remarquer lors de son arrivée à Clairefontaine pour le compte des deux matchs de Ligue des nations. Apparu avec un ensemble de la maison Kenzo, le visage dissimulé sous une sorte de capuche zippée de couleur jaunâtre, le défenseur de Liverpool anime les débats depuis.

Mbappé et Griezmann absents, Konaté prédit les capitaines des Bleus

Pour ces deux matchs d’octobre, l’Equipe de France ne pourra pas compter sur les services de son capitaine, Kylian Mbappé, et son vice-capitaine, Antoine Griezmann. Si le premier est blessé et non convoqué par Didier Deschamps, le second, lui, a pris sa retraite internationale. Pour ce faire, le sélectionneur va devoir nommer d’autres capitaines en l’absence de ses leaders. Ibrahima Koné dit avoir quelques noms en tête, qui pourraient parfaitement jouer ce rôle contre l’Israël et la Belgique.

« Leader c'est quelque chose d'inné. On l'a ou pas. Il faut être une personne appréciée de tous. Un leader va être là surtout quand ça se passe pas bien, c'est comme les fondations d'une maison, il maintient le groupe pour que tout aille bien. Quelques joueurs ont le profil, j'ai deux ou trois noms: Mike (Maignan), moi, Jules (Koundé), Aurel (Tchouaméni). Ce sont les seuls noms qui me viennent en tête », déclaré le natif de Paris.

Konaté justifie sa tenue et défie Koundé

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs de Ligue des nations contre l’Israël et la Belgique, Ibrahima Konaté a fait sensation, lundi, au moment de son arrivée à Clairefontaine. Après la pose devant les photographes sans montrer son visage, le défenseur des Reds aura ouvert la fermeture pour se faire découvrir. En conférence de presse, ce mardi, le natif de Paris, très critiqué sur la toile, a indiqué qu’il a jugé bon de défier Jules Koundé, connu pour des tenues, qui sortent de l’ordinaire.

« Fashion week? C'est drôle, c'est assez amusant. Jules (Koundé) a montré de très belles pièces et je suis là pour te concurrencer, "ça va être la guerre entre toi et moi'. C'est de bonne guerre, on est focalisé sur le football. On aime bien la mode. C'est un plaisir pour tout le monde et vous aussi vous attendez ça quand on arrive le lundi », a déclaré le joueur.