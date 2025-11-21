Jude Bellingham, le début de la fin ?

L'attaquant du Real Madrid a manqué les premières semaines du championnat suite à une opération de l'épaule cet été. Il a connu des difficultés initiales pour retrouver sa forme, et bien qu'il ait depuis redressé la barre, un nouveau problème est apparu.

Pendant la trêve internationale, Bellingham a été vivement critiqué en Angleterre pour sa réaction à son remplacement contre l'Albanie. Cependant, Ian Wright a pris sa défense. L'ancien attaquant d'Arsenal a déclaré que la plupart des critiques adressées à la superstar du Real Madrid proviennent de ceux qui ont « peur » de lui, selon MD.

« Je m'inquiète pour Jude, tout simplement parce que les médias ne peuvent pas le contrôler. Cela montre aux gens : me voilà, je suis noir, j'en suis fier, je suis prêt. Je ne pense pas que l'Angleterre soit prête pour une superstar noire.

Ils ne peuvent pas l'atteindre. Il entre sur le terrain, il joue et il fait ce qu'il sait faire. Il est trop audacieux pour ces gens-là. » Quelqu'un comme Jude, pour une raison ou une autre, intimide certaines personnes à cause de son talent et de l'inspiration qu'il peut transmettre.

« Pour faire une analogie footballistique : tout le monde adore N'Golo Kanté. C'est un homme noir humble, il fait son jeu et il a une personnalité unique. Mais si vous avez un Paul Pogba ou un Bellingham, et que vous dégagez ce genre d'énergie, ça ne passe pas inaperçu. »

Bellingham disputait son premier match comme titulaire avec l'Angleterre depuis juin.

Le match contre l'Albanie le week-end dernier était sa première titularisation de la saison avec l'Angleterre, après avoir été écarté de la sélection d'octobre à sa demande. Durant son absence, il a perdu un peu de son influence en raison des bonnes performances d'autres joueurs, même s'il a été élu MVP pour sa prestation à Tirana.

Bellingham est maintenant de retour à Madrid, où lui et ses coéquipiers du Real Madrid se préparent pour le choc de dimanche contre Elche.