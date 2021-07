Juan Mata prolonge à Manchester United !

Le milieu de terrain espagnol a accepté de prolonger son association avec les Diables rouges pour une neuvième saison.

Juan Mata a signé un nouveau contrat d'un an à Manchester United, cet accord le gardant à Old Trafford jusqu'à l'été 2022.

Le joueur de 33 ans avait vu son précédent contrat avec les Diables rouges expirer fin juin. Des discussions concernant de nouveaux mandats avaient cependant lieu depuis un certain temps et ce membre de longue date de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer restera dans les parages pour une neuvième saison.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, les Red Devils ont déclaré : "Manchester United est ravi d'annoncer que Juan Mata a accepté un contrat d'un an, le gardant à Old Trafford jusqu'en juin 2022.

"Le joueur de 33 ans a effectué un transfert depuis Chelsea en janvier 2014 et a depuis fait 273 apparitions en tant que Red Devil, marquant 51 buts au passage."

"Son décompte impressionnant de buts comprend un doublé mémorable contre Liverpool à Anfield en 2015 et un but égalisateur de la plus haute importance lors de la finale victorieuse de l'Emirates FA Cup 2016 contre Crystal Palace."

Surnommé magicien sur le terrain et gentleman en dehors, Mata est devenu l'un des joueurs les plus populaires de l'histoire récente de United et il est très respecté par tous ses coéquipiers.

"L'influence du vainqueur de la Coupe du monde sur la jeune équipe en progression d'Ole Gunnar Solskjaer est inestimable et le manager continue d'être un grand supporter de l'Espagnol".

Alors que sa saison 2020-21 était limitée à 18 apparitions, en partie en raison de circonstances personnelles, la contribution de Mata est restée marquante et il a notamment été l'un des six Red Devils à remporter nos prix de Joueur du mois, aux côtés d'Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford et Luke Shaw.