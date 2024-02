José Mourinho révèle comment il a transformé Cristiano Ronaldo

Ancien entraineur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, José Mourinho a révélé comment il a transformé le quintuple Ballon d’Or.

Actuellement à Al Nassr où il a filé après la résiliation de son contrat avec Manchester United à l’hiver 2023, Cristiano Ronaldo continue d’empiler les buts. C’est d’ailleurs avec le club saoudien qu’il a terminé meilleur buteur de l’année civile 2023 avec 54 buts en 59 matchs. Mais le Portugais n’aurait peut-être pas devenu un si grand buteur s’il n’avait pas été entrainé par un certain José Mourinho.

Cristiano Ronaldo est devenu un grand buteur grâce à José Mourinho

Cristiano Ronaldo et José Mourinho sont passés par trois mêmes clubs que sont le Sporting Lisbonne, Manchester United et le Real Madrid. Mais c’est uniquement à Madrid que les deux hommes se sont côtoyés entre 2010 et 2013. Une collaboration ponctuée notamment d’une Coupe du Roi, d’une Liga et d’une Supercoupe d’Espagne. Encore un pur ailier à l’époque, Cristiano Ronaldo qui a bien sûr contribué largement à ces titres, a commencé à se transformer en buteur sous José Mourinho.

« Je pense que Madrid, pour lui, a été une petite transition parce que pour vous, il était ailier. Ailier droit, ailier gauche, sur le côté, dribblant, attaquant et battant ses autres. Madrid, il est devenu davantage le buteur qu’il a été pour le reste de sa carrière. En fait, la première fois qu’il a évolué en tant qu’attaquant dans un grand match, c’était entre le Real Madrid et Barcelone en finale de la Coupe du Roi, où il a marqué un but incroyable, une tête en prolongation. C’est probablement à ce moment-là que les gens ont eu le sentiment que l’animal pouvait être un buteur et pas seulement un pur ailier », raconte le technicien portugais dans une interview accordée à Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube Five.

Mourinho révèle comment entrainer Ronaldo

Comme bien souvent avec les vedettes de ses équipes, les relations entre José Mourinho et Cristiano Ronaldo étaient tendues. Cependant, l’entraineur lusitanien n’a jamais eu du mal avec son compatriote d’un point de vue tactique. Selon l’ancien coach de la Roma, Cristiano Ronaldo n’a pas besoin d’être entraîné.

« De la motivation, vous n’avez pas besoin de lui en donner. De l’ambition, des responsabilités, vous ne pouvez pas lui en donner. Et de la technique, vous ne pouvez pas lui en donner. Il s’agit juste de lui donner quelques ajustements tactiques et de le laisser être heureux. En fait, je pense qu’on ne l’entraîne pas. Je n’ai pas eu besoin de lui enseigner grand-chose. Il suffit juste qu’il soit heureux, et de créer un environnement du point de vue tactique, de l’idée du football, dans lequel le joueur peut montrer son meilleur visage », ajoute le Special One dans ce qui semble être une pique voilée à Erik Ten Hag qui a eu des différends avec le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid à Manchester United.